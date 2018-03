Burladingen B 32 von Killer bis Burladingen gesperrt

Burladingen / Matthias Badura

Am Montag starten die Bauarbeiten entlang der B 32 in Starzeln. Die Durchfahrt zwischen Killer und Burladingen ist gesperrt.

Die Umleitung war am Wochenende noch überklebt, die Schilder standen aber schon parat.

Der Durchgangsverkehr samt Lastwagen soll über Killer, über Ringingen und über Burladingen umgeleitet werden.

Josef Pfister, Ortsvorsteher von Killer, befürchtet, dass es deswegen an der Engstelle am Bahnhof seines Dorfes nicht nur wieder zu ganz erheblichen Behinderungen kommt, sondern auch, wie zur Zeit der letzten B-32-Vollsperrung vor zwei Jahren, zu Schäden an den Bürgersteigen, am Fahrbahnrand, an den Straßenlaternen und am Andreaskreuz.

In Anbetracht derselben Erfahrungen denkt Markus Weiß, Dorfchef von Ringingen, darüber nach, ob man für die Zeit der Umleitung wieder eine Ampel für den Überweg vor der Ringinger Grundschule beantragen soll.

Von chaotischen Szenen dürfte wiederum das Killertal erst recht nicht verschont bleiben, wenn Verkehrsteilnehmer und vor allem Laster versuchen, die Strecke trotz der Sperrung zu befahren, sich Schleichwege durchs Tal suchen oder die für Anwohner freie Nebenstrecke durch die Gemeinden Hausen und Starzeln missbrauchen.

Vorbereitungen treffen konnten die Ortsvorsteher nicht, vom Baustart und der Vollsperrung haben sie aus der Zeitung erfahren. Abgeschlossen sein soll die Baumaßnahme im August.