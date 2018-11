Ringingen Dörte Conradi führt den CDU-Stadtverband

Burladingen / Eugen Leibold

Der CDU-Stadtverband Burladingen stimmt sich mit Dörte Conradi als Vorsitzender auf die Urnengänge des Jahres 2019 ein.

In der Hauptversammlung ging es zum einen darum, die Mitglieder über die anstehenden Aufgaben – vor allem über die 2019 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen – zu informieren. Zum anderen stand die eigene Vorstandswahl auf dem Programm. Zunächst freute sich die Stadtverbandsvorsitzende Dörte Conradi unter den Gästen im Ringinger „Hirsch“ auch die CDU-Wahlkreisabgeordnete und Staatsministerin Annette Widmann-Mauz sowie Joachim Rebholz, den stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes, begrüßen zu können.

Dörte Conradi blickte auf die vergangenen Jahre zurück und legte dabei auch dar, weshalb seit 2015 keine Gesamtversammlung mehr stattgefunden hat. Als Gründe nannte sie die Wahl des vormaligen Vorsitzenden Frank Schroft zum Bürgermeister von Meßstetten. Damals stand man plötzlich ohne Führung da, seither leiteten Conradi und Josef Pfister den Verband als Stellvertreter. Anschließend folgten die Landtagswahlen 2016 – auf die man wegen der Ergebnisse nicht so gerne zurück blicke, wie Conradi meinte. In Burladingen folgten anschließend turbulente Zeiten. Jeder der Anwesenden wisse, was sie damit meine. Gemeint waren natürlich die Querelen zwischen dem Gemeinderat und Bürgermeister Harry Ebert.

Laut der weiteren Darstellung nahm danach die Bundestagswahl 2017 den Verband in Anspruch. Hier engagierte man sich mit Plakatierungen, rund 1300 Hausbesuchen und öffentlichen Versammlungen für die Partei. Das Ergebnis der Wahl war mit 46,7 Prozent CDU-Stimmen in Burladingen erfolgreich, sagte Conradi. Für die bevorstehenden Urnengänge habe man sich in den letzten Monaten intensiv bemüht, um ein schlagkräftiges Team zu gewinnen. Namen nannte sie indessen noch nicht.

Nach dem Bericht legte Schatzmeister Anton Eisele Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben der vergangenen Jahre ab. Seine Entlastung und die Entlastung des Vorstands waren reine Formsache.

Einmütig verliefen auch die Wahlen. Hier wurde Dörte Conradi offiziell zur Vorsitzenden gewählt. Zu ihren Stellvertretern bestimmte man Josef Pfister und Eugen Straubinger. Neuer Schatzmeister ist Jörg Bitzer, zum Schriftführer wählte die Versammlung Michael Eisele.

Das Amt der Pressesprecherin und das Amt der Mitgliederbeauftragten ging an Dr. Antje Conradi, das Amt des Internetbeauftragten an Frank Löffler. Beisitzer sind Anton Eisele, Jörg Hammermeister, Monika Hipp, Monika Spallinger-Rieder und Erwin Straubinger. Als Kassenprüfer fungieren Waltraud Straubinger und Hans-Ludwig Steinhart.

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz gab anschließend einen Einblick in die parlamentarische Arbeit in Berlin. So erinnerte sie daran, unter welch großen Mühen die jetzige Regierungskoalition zustande kam. Die Abgeordnete sprach hier von einer „doch etwas ungeliebten Zusammenarbeit“. Der interne Streit mit Horst Seehofer habe zudem für Unruhe bei den Schwesterparteien CDU und CSU gesorgt. Solche Auseinandersetzungen würden die Bevölkerung ärgern, wusste die Politikerin. Dies sei sicherlich ein Grund dafür, dass bei der Bundestagswahl große Wählerblöcke zu den Grünen oder zur AfD abgewandert seien.

Hier gelte es nun, nach den Bundestagswahlen und den Landtagswahlen in Bayern und Hessen die richtigen Konsequenzen zu ziehen und die CDU wieder auf das Erfolgsgleis zurück zu führen. An dieser Stelle drückte die Staatsministerin ihre Hochachtung vor Bundeskanzlerin Angela Merkel aus, die ihr Amt als Parteivorsitzende zur Verfügung stellen wird. Widmann-Mauz stellte dann die drei Kandidaten für die Nachfolge vor – wobei man das Gefühl haben konnte, dass ihr Annegret Kramp-Karrenberger am meisten liegen würde.

Dass Angela Merkel ihr Amt als Kanzlerin behält, findet die Ministerin für Integration richtig. Merkel sei als Europa-Politikerin nicht wegzudenken. Zum Thema Migration sagte Widmann-Mauz, dass auch sie Straftäter hinter Schloss und Riegel sehen möchte. Hier ergebe sich allerdings das Problem, dass es zu wenig Platz in den Gefängnissen gebe.

Auch seien den Verantwortlichen bei der Abschiebung die Hände gebunden, da von den Heimatländern oft keine Landeerlaubnis erteilt wird. Insgesamt zeigte sie sich aber überzeugt, dass eine Integration der Integrationswilligen möglich ist. Ihr allgemeines Credo lautete: „Wir in Berlin haben das Denken nicht eingestellt.“