Stetten u.H. Dirndlknacker lassen Stettener Halle beben

Stetten u.H. / Eugen Leibold

Beim Ostertanz in Stetten u.H. war beste Laune angesagt. Die „Dirndknacker“ ließen es ordentlich krachen.

Schon Tradition in Stetten u. H. ist der „Ostertanz“ des Musikvereins Stetten/Hörschwag am Sonntagabend in der Stettener Halle. Dazu wird stets eine namhafte Band verpflichtet. Dieses Mal brachten die „Dirndlknacker“ die Halle zum Beben. Dem Publikum, es waren mehr Gäste als im vergangenen Jahr, wurde beste Unterhaltung geboten. Aber auch die vielen treuen Helfer des Musikvereins Stetten/Hörschwag trugen an diesem Abend zur guten Laune bei. Bestens organisiert war die Ausgabe von Getränken und kleinen Gerichten. Die meisten Gäste kamen zünftig angezogen. Gern gesehen waren die Mitglieder des Musikvereins Illerrieden, zu denen die Stettener und Hörschwager beste Beziehungen haben.