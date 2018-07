Burladingen Die Sehnsucht nach dem eigenen Nest

Das Innere des Fidelis-Kindergartens, entkernt, entbeint. Nur wenig erinnert an die Brandnacht vom 10. März 2017. Hier und da meint man noch den Qualm zu schnuppern. Einbildung? Der Geruch kann auch von letzten Kabeln ausgehen, die noch an der Decke hängen. Sie werden auch noch entfernt. © Foto: Matthias Badura

Maschinen der Burladinger Baufirma Wolfgang Pfister sind aufgefahren. Christian Kraus bedient in der Führerkabine die Baggerschaufel. Der Wiederaufbau des katholischen Kindergartens St. Fidelis hat begonnen. In spätestens einem Jahr soll alles fix und fertig sein. © Foto: Matthias Badura

Burladingen / Mattthias Badura

Ein Bagger und ein Kleinbagger rollten und ratterten schon vorige Woche über das Gelände unterhalb der Fideliskirche, haben dort kommende Arbeiten vorbereitet. Man sieht und hört: Es geht was vorwärts am abgebrannten Kindergarten in der Burladinger Fidelisstraße. Endlich, hat ja lange genug gedauert – sagen die Eltern, deren Mädchen und Jungen momentan notgedrungen auf drei Tagesstätten verteilt sind: Zum einen auf die Waldbärengruppe in Hermannsdorf, zweitens auf die Kleinkindergruppe, die man nach der Brandnacht eilends im Burladinger Pfarrzentrum eingerichtet hat, drittens auf den Gauselfinger Kindergarten „Rasselbande“, der ursprünglich schon stillgelegt war.

Endlich, sagen die Eltern; endlich sagen aber auch Kindergartenleiterin Silvia Wilhelm und ihre Kolleginnen. Die Kinder, meint die Leiterin, hätten sich schnell an die neue Umgebung gewöhnt, nicht aber sie und ihre Mitarbeiterinnen. Die Dreiteilung belaste den Betrieb ganz erheblich, alles sei umständlich, alles dauere länger. Und irgendwie habe man die dramatische Vertreibung aus dem eigenen Nest, dem kleinen Paradies, bis heute nicht verwunden. Es blieb quasi keine Zeit zur Trauerarbeit, schon zwei hektische Wochen nach der Katastrophe wurde der offizielle Betrieb wieder aufgenommen.

Der so sehnlichst erwartete Startschuss zum Wiederaufbau hätte schon im April fallen sollen, doch musste zunächst die Brandruine „zurückgebaut“ werden, und dann war man gezwungen, lange zu warten, bis die zahlreichen Gutachten Brandschutzprüfungen bearbeitet waren. Anschließend erst hieß es: Baufreigabe, sagt Martin Briem, Leiter der Hechinger Verrechnungsstelle der katholischen Kirchengemeinden.

Der Abschluss der auf ein Jahr veranschlagten Arbeiten werde sich entsprechend verschieben, fügt Birgit Kohn-Beck vom Gammertinger Architekturbüro Beck hinzu. Zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/19 werde die wiedererrichtete und um eine fünfte Gruppe erweiterte Tagesstätte jedoch auf jeden Fall komplett einzugsfertig sein.

Rückblende: Am frühen Morgen des 10. März 2017 stand der Kindergarten St. Fidelis lichterloh in Flammen, angesteckt von einem Einbrecher, der, wie er später vor Gericht sagte, nicht im Sinn hatte, ein Feuer zu legen. Unbeabsichtigt habe er mit seinem Feuerzeug einen papiernen Gegenstand gestreift. Und sei dann, als die Flammen loderten, in Panik davongelaufen (die HZ berichtete).