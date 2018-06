Melchingen „Am Pfaffenberg“ geht nichts voran

Melchingen / Adelbert Barth

Die Pläne für das neue Melchinger Baugebiet seien noch nicht fertiggestellt, heißt es im Stadtbauamt.

Mit Wut und Enttäuschung reagierten die Melchinger Ort­schaftsräte in ihrer jüngsten Sitzung, als ihnen Ortvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue auf Anfrage mitteilte, dass die Tiefbauarbeiten im neuen Baugebiet Am Pfaffenberg doch nicht – wie von der Stadtverwaltung vorgesehen – im Juli ausgeschrieben werden. Die Pläne hierzu seien noch nicht fertiggestellt, hieß es dazu im Stadtbauamt, sagte die Ortsvorsteherin. „Das gibt es doch nicht“, waren die Räte sich einig: „Seit drei Jahren warten wir jetzt auf unser neues Baugebiet und die Stadtverwaltung findet immer wieder einen Grund es hinauszuzögern. Bei uns stehen die Bauwilligen Schlange. Wenn das so weiter geht, dann wandern sie in andere Gemeinden ab.“

Des weiteren teilte Waltraud Barth-Lafargue mit, dass die Umbaumaßnahmen am Kindergarten fertiggestellt sind, und lud in diesem Zusammenhang alle Einwohner und Ortschaftsräte zu den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Kindergartens am Sonntag, 8. Juli, ein.

Auch die Grünanlage vor dem Rathaus ist fertiggestellt. Die Absperrungen sind angebracht, die restlichen Möbel und Schilder sollten in den nächsten Tagen folgen.

Glückwünsche sprach die Rathauschefin der ersten Mannschaft des TV Melchingen zum Aufstieg in die Bezirksliga aus, und den Lauchertmusikanten gratulierte sie zu deren erfolgreichen Vorstellung in Recklinghausen-Marl zusammen mit dem Theater Lindenhof mit dem Stück „Brassed off“.

Am 8. Juni fand die erste Veranstaltung zum Beteiligungsprojekt „Jugend macht Zukunft“ statt. Acht Jugendliche erarbeiteten gemeinsame Projektziele, die sie dem Ortschaftsrat in seiner nächsten Sitzung vorstellen wollen.

In der Falltorstraße, in der Lauchertstraße, Auf den Höfen, im Von-Gockel-Weg und im Dohlengässle wird die Beleuchtung durch LED-Lampen ersetzt.

Die Netze BW wird bei der Melchinger Mühle einen Komplettersatz der Umspannstation vornehmen, ließ die Ortsvorsteherin zuletzt wissen.