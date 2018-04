Burladingen Die Fragen des Gemeinderates an Ebert

Burladingen / Matthias Badura

Bürgermeister Harry Ebert erklärte sich gegenüber der dpa über seinen AfD-Beitritt. Burladinger Stadträte möchten von ihm aber ganz andere Dinge erfahren.

Harry Ebert, der zur Lokalpresse ein gespaltenes Verhältnis pflegt, hat sich gegenüber der Presseagentur dpa über seinen Eintritt in die AfD geäußert. Die Darstellungen wurden landesweit nachgedruckt, so in der Stuttgarter Zeitung, in den Stuttgarter Nachrichten oder im Südkurier.

In Burladingen sind die Argumente und Gegenargumente indes bekannt: Ebert begründet seinen Parteieintritt mit Unzufriedenheit über die EU- und Bundespolitik. Und er wiederholte gegenüber der dpa, was er früher schon sagte, der Parteieintritt sei eine reine Privatsache.

Dieses Argument hatte allerdings der Fraktionsvorsitzende der CDU, Michael Eisele, in der jüngsten Sitzung des Burladinger Gemeinderates nicht gelten lassen. Das Amt eines Bürgermeisters, so der Stadtrat, lasse sich nicht von dessen Person und damit auch nicht von einer offen bekundeten parteipolitischen Ausrichtung trennen. Eisele wies in derselben Sitzung zudem darauf hin, dass die AfD Ebert nach seinem Beitritt als ihren ersten Bürgermeister im Südwesten feierte und sich von ihm tüchtige Hilfe bei den anstehenden Kreis- und Kommunalwahlen des Jahres 2019 versprach.

In einer Mitteilung des AfD-Kreisverbandes Zollernalb hatte es geheißen: „Wir freuen uns über die damit verbundene tatkräftige Unterstützung unserer Bemühungen, eine erfolgreiche Kommunalwahl-Mannschaft für die Wahlen im Kreis und auch in den einzelnen Ortschaften aufzustellen.“

Eberts Antwort im Gemeinderat lautete, damit habe er nichts zu tun. Die Mitteilung stamme von der AfD, nicht von ihm, Ebert sei nicht die Partei.

In dem dpa-Interview sprach das Stadtoberhaupt außerdem über das Thema Bürgermeister-Neuwahlen – wobei der Hinweis auf die Bürgermeisterkollegen Franz Josef Möller, Grosselfingen, und Harry Frick, Jungingen, deutlich war. Ebert: „Ich selbst bin, als ich schon Bürgermeister war, in die CDU ein- und wieder ausgetreten, auch in zwei umliegenden Gemeinden hier sind die Bürgermeister aus der CDU ausgetreten, da müsste man dann auch wieder wählen. Da wäre man ja nur noch am Wählen. Wenn es den Bürgern nicht passt, können sie den Bürgermeister ja bei der nächsten regulären Wahl abwählen.“ Was zu der Gegenfrage führte, ob Ebert 2023 noch einmal in Burladingen kandidieren wolle? „Da wäre ich 63 Jahre alt und könnte die Amtszeit gar nicht fertig machen. Meine Lebensplanung sieht etwas anderes vor. Aber man soll bekanntlich nie nie sagen.“

Einen Imageschaden für seine Stadt, das kam gleichfalls zur Sprache, sieht Harry Ebert durch sein offenes Eintreten für die teils als rechtspopulistisch, teils als fremdenfeindlich und rassistisch angesehene AfD nicht. Er sei schließlich einer demokratisch legitimierten Partei beigetreten.

Geld für Anwälte

Den Burladingern sind diese Darstellungen weitgehend aus den Gemeinderatssitzungen bekannt. Den Gemeinderat selbst dürften derweil viele stärker jene Fragen beschäftigen, die in der besagten Sitzung aufgeworfen wurden. Nämlich, wie viel Geld der höchste Vertreter der Burladinger Bürger aus der Stadtkasse für Anwaltskosten ausgibt, die sich aus Unstimmigkeiten und Streit mit dem Ärztehaus-Investor Kaspar Pfister ergeben. Desgleichen möchte man wissen, welche öffentlichen Kosten in einem Streit entstanden sind, den Ebert mit einer anderen Zeitung – nicht der HZ! – führte und in dem er, wie man liest, letztlich klein beigeben musste.

Weiter steht die Frage offen, wie es zu bewerten ist, dass Ebert entgegen einem Beschluss des Gemeinderates zur Zeit des Ärztehaus-Baustopps nach neuen Investoren suchte. CDU-Stadträtin Dörte Conradi war, als sie dieses Verhalten zur Sprache brachte, der Ansicht, „das dürfte die Kommunalaufsicht interessieren“.

Im Landratsamt wurde man tatsächlich bereits aufmerksam. Eine offizielle Stellungnahme war von dort am Dienstag aber noch nicht zu erhalten.