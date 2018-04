Burladingen Die Duschen bleiben erstmal dicht

Burladingen / Matthias Badura

Die Stadt hält die Maßnahme gegen den FC Burladingen für gerechtfertigt. Doch beide sind an einer Einigung interessiert.

Es riecht ungewaschen: nach Schweiß, Käsefüßen – und Stunk! Die Stadt hat die Duschen und Umkleidekabinen im Tiefentalstadion für die Kicker des 1. FC Burladingen zugesperrt, abgeschlossen, dicht gemacht.

Begründung: Die Fußballer würden die Räume regelmäßig nicht nur verschmutzt, sondern regelrecht verdreckt hinterlassen. Da würden etwa Fußballschuhe an den Wänden ausgeklopft oder sogar unter der Dusche gewaschen.

Mitglieder und Funktionäre des Clubs sind aufgebracht, das Verbot störe den Spielbetrieb erheblich, klagen sie. Bei inzwischen drei Spielen mussten sich einheimische wie auswärtige Kicker zuhause umziehen, konnten sich nach den Partien nicht den Schweiß vom Körper spülen.

Zudem hält man die Schmutz-Vorwürfe für ungerecht. Doch die Stadt verteidigt ihr Verhalten. Wie der Erste Beigeordnete Berthold Wiesner auf Anfrage der HZ sagte, sei die Verwaltung schon jahrelang darüber unzufrieden, wie die FC-Kämpen und -Junioren die Kabinen verlassen. Er könne eine lange Korrespondenz und auch Fotos über die Verfehlungen vorlegen.

Man habe, erklärt Wiesner weiter, dem Verein schon mehrfach mit Konsequenzen gedroht, wenn sich das Verhalten nicht bessere. Nachdem alles nichts fruchtete, habe man jetzt die Reißleine gezogen. Die Mitteilung, dass die Kabinen ab Donnerstag, 4. April, für den Spielbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen, sei dem Vorsitzenden des FCB, Adriano Barbieri, zwei Tage zuvor zugegangen, also am 2. April. Der Club war demnach gewarnt.

Wie der Beigeordnete außerdem betont, hätten er, Wiesner, und Helmut Walz, leitender Mitarbeiter des Bauamtes, diese Entscheidung getroffen. Die Weisung sei nicht von Bürgermeister Harry Ebert ergangen.

Wie geht es weiter? Die Stadt wird ihrem Fußballverein den Zutritt sicher nicht auf ewig verweigern. In dem besagten Schreiben an den Vorsitzenden war von einer Schließung bis zum 20. April die Rede. Ob der Bann wirklich so lange aufrecht erhalten wird, hängt aber wohl davon ab, was in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag dieser Woche verhandelt wird. Dort soll das Thema, wie Wiesner ankündigte, zur Sprache kommen – vermutlich unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“.

Der FC wiederum weist darauf hin, dass er seine Trainer und Betreuer beständig auffordere, die Kabinen nach der Benutzung zu kontrollieren. Vorstandsmitglied Wilhelm Scheu macht außerdem geltend, der Club habe schon vor einiger Zeit – „für verdammt viel Geld“ – einen Dienstleister damit beauftragt, die Umkleiden zweimal pro Woche zu reinigen. „Mehr können wir nicht tun.“

Selbstverständlich sei man aber auch von Seiten des FCB an einem einvernehmlichen Gespräch und einer befriedigenden Lösung für beide Seiten interessiert.