Killer Der Traum vom Platz an der Kirche

Stolz auf die Dorfgemeinschaft

Solidarität In der jüngsten Sitzung des Killermer Ortschaftsrates kam Ortsvorsteher Josef Pfister auch auf den Wohnhausbrand zu sprechen, der sich am 8. Juli im Bolweg ereignete (die HZ berichtete). Die Feuerwehren von Burladingen, Ringingen, Hausen, Starzeln und Killer hätten dabei vorbildliche Arbeit geleistet, so Pfister. Es zeige sich daran wieder einmal, dass eigene Wehren in den Teilgemeinden unerlässlich seien. Nur so hätten die Rettungskräfte umgehend vor Ort sein können. Ein paar Minuten später, vermutete Pfister, dann wäre das Haus wohl nicht mehr zu retten gewesen. Bewohnbar wird es allerdings auf viele Monate hinaus nicht mehr sein. Die betroffene Familie, berichtete der Ortsvorsteher, ist inzwischen bei Nachbarn untergekommen. Wie er weiter sagte, hätten sich auf einen Rundruf, den er gestartet habe, sofort Killermer Bürger gemeldet, die Räume zur Verfügung stellten, in denen die Familie ihre verbliebene Habe unterbringen konnte. Das gilt zum einen für Möbel, das gilt aber auch für Kleider. Auch hätten Mitbürgerinnen ihre Waschmaschinen zur Verfügung gestellt und das Waschen der rußgeschwängerten Kleider übernommen, um die Betroffenen ihrerseits zu entlasten. Wie Pfister meinte, sei er stolz auf so eine Dorfgemeinschaft. Zugleich überbrachte er den Dank der Familie.