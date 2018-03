Salmendingen Der Schuldenberg schmilzt

Salmendingen / Eugen Leibold

Salmendingens Sportler blicken in der Hauptversammlung auf ein überaus erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück.

Vorsitzender Hans-Toni Schmid ging bei seinen Rückblick über das Vereinsjahr natürlich auch auf das Festwochenende anlässlich des 80-jährigen Vereinsbestehens ein. Höhepunkte waren das Elfmeterturnier, das Beach­-Volleyballturnier, der Festgottesdienst im Zelt, die Ehrungen und die verschiedenen Fußballspiele.

Daneben, so der Vorsitzende, habe man wöchentlich den Sportplatz gepflegt, Strom- und Wasserleitungen zu den Garagen und zum geplanten Pavillon verlegt. Insgesamt also ein arbeitsreiches Jahr!

Schriftführer Gerd Bauer ließ die vergangenen Monate nochmals aus seiner Sicht Revue passieren. So erinnerte er etwa an den Umweltaktionstag und an die Arbeitseinsätze, die geleistet wurden, um den Hangrutschungen am Rand des Sportplatzes entgegenzuwirken. Daran werde man im laufenden Geschäftsjahr noch einmal kräftig arbeiten müssen, wenn man das Problem endgültig lösen wolle.

Strahlender Finanzchef

Danach gab Kassierer Peter Bailer Einblick in die Kassensituation des SV Salmendingen. Einen so freudig strahlenden Vereinsfinanzchef sieht man nicht alle Tage: Stolz teilte Bailer mit, dass der Schuldenberg des SV um über 8000 Euro abgebaut werden konnte. Er, so sagte der Kassierer, sei felsenfest davon überzeugt, dass man bei der Hauptversammlung 2020 nach langen Jahren erstmals wieder schwarzen Zahlen vorlegen könne.

Christoph Schmid berichtete von der Jugendarbeit. Rund 80 Kinder und Jugendliche werden im Mutter-Kind-Turnen, im Kinderturnen und im Jugendfußball betreut. Dank der guten Kooperation mit benachbarten Vereinen können alle Jugendlichen egal welchen Alters in entsprechenden Stufen und Mannschaften Fußball spielen. Seit November gebe es zudem das „Zwergenturnen“ als Angebot für Mütter und Kleinkinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren. Unter der Leitung von Sandra Schäfer und Sabrina Maier findet es immer Donnerstags zwischen 15.30 und 17 Uhr statt. Derzeit sind laut Schmid zwölf Kinder angemeldet.

Von der Damengymnastik berichtete die Leiterin Bettina Häussler ebenfalls nur Positives. Rund 26 Teilnehmerinnen seien derzeit aktiv. Die anschließende Entlastung des Vorstands führte Ortschaftsrätin Elke Ott herbei.

Maria Vogel, Barbara Maichle und Marianne Sälke ernannte man an dem Abend zu Ehrenmitgliedern. Leider konnte Marianne Säle die Ehrung nicht persönlich entgegen nehmen. Sie wird ihr nachgereicht.

Wie Hans-Toni Schmid abschließend bekannt gab, wird das geplante Sportwochenende mit Elfmeterturnier am Samstag, 23. Juni, stattfinden. Schmid hofft, dass in diesem Rahmen auch die Einweihung des Pavillons stattfinden kann – und natürlich auf viele Besucher.