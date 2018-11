Burladingen Dem Gotteshaus verbunden

Next

Der Jugendchor der Jugendmusikschule Burladingen wird beim Benefizkonzert in der St. Georgskirche am Samstag, 17. November, ebenfalls auftreten. Außerdem mit dabei sind „Querbeet“ und die Lumpenkapelle Burladingen. © Foto: Matthias Badura

Franz Rieber, der Vorsitzende des Fördervereins St. Georgskirche, ist immer wieder fasziniert von der Präzision des 300 Jahre alten Uhrwerks. Einem breiten Publikum kann er das Wunderwerk der Mechanik aber nicht vorführen. Der Weg hinauf in den Kirchturm ist halsbrecherisch. © Foto: Matthias Badura

Burladingen / Matthias Badura

Am 17. November findet in Burladingen ein Benefizkonzert zugunsten der St. Georgskirche statt.

Die Burladinger Georgskirche ist ein kulturhistorisches Kleinod von unschätzbarem Wert, das viele Besucher anzieht und das immer wieder fasziniert. Kaum vorstellbar, dass sie einst der Spitzhacke überantwortet werden sollte. Der Abrissgedanke stand im Raum, doch dann war es der damalige Burladinger Bürgermeister Peter Höhnle, der für den Erhalt plädierte. Ohne seine Fürsprache gäbe es die Georgskirche nicht mehr. Ohne ihn – und den Förderverein, der sich 1984 gründete. Die Gruppe hat seither immer wieder Geld gesammelt und das Gebäude Zug um Zug renovieren lassen: Von den Mauern bis zum Dach und den umgebenden Bäumen, die auch gepflegt sein wollen .

„Wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden“, sagt Franz Rieber, der den Verein seit der Gründung führt. Regelmäßig, so betont er, haben aber auch andere Gruppen und Vereine Konzerte oder Feste zugunsten der Kirche veranstaltet. So auch jetzt wieder.

Die aus der Stadtkapelle hervorgegangene Burladinger Stimmungs- und Partyband „Querbeet“ hat sich erboten, am Samstag, 17. November, ein Benefizkonzert zu geben – dessen Erlös soll dem Förderverein und damit dem Erhalt des Gotteshauses zufließen. Mit dabei sind die Lumpenkapelle Burladingen und der Jugendchor der städtischen Jugendmusikschule.

Dieser Tage waren die Ensembles bereits am Proben und was man da hörte, klang mehr als vielversprechend. Es dürfte ein anregender und stimmungsvoller Abend werden. Nach dem Konzert wird vor dem Gotteshaus bewirtet. Dann haben die Gäste Zeit zum Plaudern oder Gelegenheit, sich über die kommenden Ziele des Fördervereins näher zu informieren.

Wäre da nicht auch eine Besichtigung des Turmes angebracht, um den es – unter anderem – geht? Lieber nicht. Und bei Nacht schon gar nicht. Die Aufgänge wirken zwar stabil, aber sind eng und schräg und teilweise nicht durch Geländer oder Handläufe gesichert. Für ältere Menschen und für Gruppen ist der Turm unbegehbar. Umso bedauerlicher, als sich dort das um 1720 geschaffene Uhrwerk der Turmuhr befindet. Ein köstliches Stück Schmiede- und Präzisionsarbeit. Das will man ändern, das ist das große Vorhaben des Fördervereins: den Turm begehbar zu machen – und ihn natürlich auch grundsätzlich zu sichern. Vor dem Beginn der Bauarbeiten liegen freilich die Planung und der Kostenvoranschlag und müssen Ämter und Behörden kontaktiert werden. Was den Bauplan angeht, tut sich womöglich noch manche Überraschung auf, wer weiß, was sich den Architekten darbietet, wenn sie Gemäuer und Balkenwerk erst einmal genauer unter die Lupe nehmen?

Überschaubarer ist dagegen das Projekt eines neuen Holzzaunes, der den weit in die Jahre gekommenen Jägerzaun rund um die Kirche künftig umfrieden soll. Dieses Vorhaben will man auf jeden Fall im nächsten Jahr angehen.

Im Innenbereich des Gotteshauses ist die Sanierung dagegen „fertig“. Inzwischen ist alles wieder so hergestellt, wie man es von alten Fotos her kennt und wie sich älteste Burladinger noch erinnern können. Halt, eine Kleinigkeit fehlt. Erst kürzlich wurde im Fundus der Fideliskirche der von Professor Alois Hauser gemalte Schutzpatron Wendelin wieder entdeckt. Auf Kosten des Fördervereins renoviert, hängt das Gemälde derzeit auf der Empore, es soll aber demnächst an seinen angestammten Platz links vom Altar, im sogenannten „Mädchenbereich“ zurückkehren.

Vor allem hofft Franz Rieber nun auf einen guten Besuch des Konzertes mit „Querbeet“, der Lumpenkapelle und dem Jugendchor. Ganz besonders stolz, das sagt der Vorsitzende zum Abschluss des Gesprächs, sei er darüber, dass sich jüngere Burladinger für die Kirche einsetzen. Das zeige deren Verbundenheit mit dem Gebäude und der Heimatgeschichte.