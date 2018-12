Burladingen Das gute Gefühl, helfen zu können

Next

Die Feuerwehr im Einsatz. Der Unfall ereignete sich im Jahr 2012 zwischen Burladingen und Hausen. Wer würde in dem Fall nicht zögern zu helfen? Wer würde dafür auch seine Freizeit opfern? Solche Menschen sucht die Feuerwehr. © Foto: Fotos: privat

Burladingen / Matthias Badura

Nein, der Burladinger Wehr steht das (Lösch-)Wasser nicht am Hals, sie hat ausreichend Leute, um bei Katastrophen retten, bergen und schützen zu können. Zugleich wird es allgemein immer schwieriger, Menschen für den Dienst in der Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisationen zu gewinnen.

Neben der Unlust, sich an eine Organisation zu binden, kann das auch daran liegen, dass sich mancher Zeitgenosse, der schon einmal mit dem Gedanken gespielt hat, der Truppe beizutreten, schlicht nicht traut, am Feuerwehrhaus anzuklopfen.

Andere waren früher bei der Wehr, sind aber aus beruflichen Gründen ausgetreten und haben später, als sie wieder Zeit gehabt hätten, den Kontakt verloren. Es gibt viele Möglichkeiten, warum jemand zwar bei der Feuerwehr sein könnte – es aber nicht ist.

Der Burladinger „Fire-Tag“ will diesen potentiellen Rettungshelfern den Einstieg oder Wieder-Einstieg erleichtern. Am Samstag ist das Gerätehaus in der Kernstadt für alle Interessierten – Männer, Frauen, Jugendliche jeder Nationalität – geöffnet. Kommandant Ilija Pilic und weitere Wehrmänner werden von ihren Einsätzen berichten, die Aufgaben der Wehr darstellen und Fragen beantworten. Alles ganz unverbindlich.

Etwa 70 Ausbildungsstunden dauert es, bis ein Neuling bei einem Brand oder Autounfall eingesetzt werden kann, sagt Pilic im Gespräch mit der HZ. Danach sei es möglich, sich zu spezialisieren, als Maschinist oder Atemschutzträger.

Jeder, so der Kommandant weiter, könne seine unterschiedlichen Stärken in die Mannschaft einbringen. Wer technisch versiert ist, wird sich als Maschinist engagieren, wer eine pädagogische Ader hat, kann Ausbilder oder Jugendleiter werden. Und auch „Schreibtischfüchse“ finden Verwendung: Leute, die gerne managen und koordinieren.

Was hat die Feuerwehr ihren Leuten zu bieten? Zu Zeiten als noch die Feuerwehrabgabe erhoben wurde, schloss sich mancher der Truppe an, um dieses Geld zu sparen, erinnert sich Pilic; andere traten ein, um vom Wehrdienst freigestellt zu werden. Diese Vorteile existieren nicht mehr.

Dank und Wertschätzung

Was die Feuerwehr weiterhin bieten könne, sei das Gefühl, dass man sich für die Allgemeinheit einsetzt, dass man Verantwortung übernimmt, dass man dann gebraucht wird, wenn es gefährlich oder mühselig wird. „Es ist ein gutes Gefühl, helfen zu können“, weiß Pilic aus eigener Erfahrung. Und oft bekomme man auch die Wertschätzung und Dankbarkeit derer zu spüren, die man aus einer Not befreit hat.

Hinzu komme der Kameradschaftsgeist, das Wissen, einer Truppe anzugehören, auf die man sich verlassen kann. „Kameradschaft ist in einer Freiwilligen Feuerwehr ganz wichtig. Ohne sie würde es auch gar nicht funktionieren“, meint der Kommandant. Nicht zuletzt seien die Einsätze nichts weniger als eine echte Herausforderung. Wer sich dem stellen will, sei in der Feuerwehr richtig.

Der Fire-Tag, das ist Pilic wichtig zu betonen, soll keine Einzelaktion sein sondern vielmehr der Auftakt einer dauerhaften Werbekampagne. „Die Leute sollen das Gefühl bekommen, dass wir immer da sind und jederzeit bereit, neue Kräfte bei uns aufzunehmen.“

Im kommenden Frühjahr will sich die Wehr beim Tag der offenen Tür des Burladinger Handels- und Gewerbeverein der Öffentlichkeit vorstellen, und im Herbst könnte ein Konzert oder eine Tanzveranstaltung in der Stadthalle stattfinden, bei der es möglich wäre, an Infoständen oder mit Beamer-Shows auf sich aufmerksam zu machen.

Der Kommandant rechnet für den kommenden Samstag nicht mit einem allzu großen Zulauf. Aber es soll ja auch zunächst „nur“ ein Auftakt sein. Andererseits würde es ihn selbstverständlich freuen, wenn der Feuerwehrsaal vor Bewerbern aus allen Nähten platzt.

Info Anmelden brauchen sich Interessierte für den Fire-Tag nicht, man kann einfach so vorbei schauen, Beginn im Burladinger Feuerwehrgerätehaus ist um 14 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.fire-tag.