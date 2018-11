Burladingen Schwieriges Forstjahr endet mit Gewinn

Burladingen / Matthias Badura

Das Burladinger Waldwirtschaftsjahr endet mit einem Überschuss. Doch der war weniger hoch als erwartet.

Das sich dem Ende neigende Burladinger Forstwirtschaftsjahr verlief durchaus dramatisch. Nach dem Winter förderten günstige Temperaturen und Niederschläge das Pflanzenwachstum. Von schweren Stürmen blieb die Alb weitgehend verschont. Dann jedoch setzte im Frühsommer die bis heute anhaltende Trockenheit ein. Das schwächte die Bäume und stärkte den Borkenkäfer. Deutschlandweit mussten kranke und sterbende Bestände gefällt werden, die Preise für Nadelholz purzelten in den Keller.

Wie Forstdirektor Hermann Schmidt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag sagte, sei Burladingen im Vergleich zu anderen noch glimpflich davon gekommen. Freilich konnte man auch hier auf einzelnen Flächen ein rasantes Massensterben von Fichten beobachten. „Allerdings“, wie Schmidt die Beobachtung der CDU-Stadträtin Dörte Conradi korrigierte, vorwiegend auf Flächen in schlecht durchforsteten Privatwäldern.

Den Holzeinschlag ließ die Forstverwaltung im Herbst vorzeitig stoppen, weil man nicht noch mehr Material auf den darniederliegenden Markt werfen wollte. Das alles verschob natürlich die Planung. Unterm Strich, wird der Überschuss um 50 000 Euro geringer ausfallen als geplant; aber, so die gute Nachricht Schmidts, dennoch 184 000 Euro betragen. Es hätte schlimmer kommen können.

Für das kommende Jahr rechnet der Forstdirektor wegen der im Keller liegenden Holzpreise im allerbesten Fall mit Einnahmen von rund 184 000 Euro – vorausgesetzt allerdings, es regnet in kommender Zeit tüchtig und langanhaltend.

Der Regen ist der kritische Faktor in Schmidts Kalkulation, doch der Kalkulator selbst zeigte sich optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass es gut geht.“

Was aber, wenn es trocken bleibt, wenn der Klimawandel schneller voranschreitet als befürchtet? „Was kann man stabilisierend für die Bäume tun?“ – wollte Dörte Conradi wissen.

Schmidt sah es gelassen. In den Höhenlagen Burladingens sei man einigermaßen vor der schleichenden Temperaturzunahmen geschützt, außerdem werde der Wald zwar seine Sturktur verändern, jedoch nie ganz verschwinden. Einzelne Baumarten, gerade die Fichte, könnten aber sehr wohl aussterben. Was hier helfe? Die Axt! Es müsse ausreichend durchforstet werden, damit der spärliche Regen nicht im Laub und in den Nadeln der Mischwälder hängen bleibt, sondern ins Erdreich dringe.

Doch unmäßig gefällt?

Der Freie Wähler Karl-Moritz Kraus kam auf den Hiebsatz zu sprechen. 29 000 Festmeter sollen im kommenden Jahren jeweils gefällt werden, im vergangenen Zehnjahresplan waren es 31 000 pro Saison. Kritische Stimmen, so Kraus, hätten stets gewarnt, das sei zu viel. Ob sich die Mahner angesichts der Rücknahme jetzt bestätigt sehen dürfe? Auch wollte er wissen, ob der Stadtwald durch ein mögliches „Zuviel“ im vergangenen Jahrzehnt an Wert verloren habe?

Nein, behauptete Schmidt, die niedrigere Zahl relativiere sich dadurch, dass sich die Wirtschaftsfläche des Stadtwaldes verkleinert habe, weil man weitere Teile davon in Biotope überführt habe. Durch den Einschlag der starken Bäume habe sich der Wert eher vergrößert. Man habe sie zum besten Zeitpunkt geerntet. Jetzt könnten die Nachfolger nachwachsen.

Im Namen der CDU-Fraktion dankte Fraktionssprecher Michael Eisele dem Forstdirektor und seinen Leuten für ihre gute Arbeit, im Namen der Freien Wähler sprach Karl-Moritz Kraus ein Lob aus. Dem Waldhaushalt 2019 mit Einnahmen von 1 644 400 und Ausgaben von 1 462 900 stimmten beiden Fraktionen bei.

Und hofften ihrerseits auf ausreichenden Regen in kommender Zeit.