Vor dem Umweltaktionstag kochten am Samstag in Gauselfingen Politik und Emotionen hoch. Viel fehlte zur Prügelei nicht mehr. Aber am Schluss wurde doch fleißig geschafft.

Es hätte wohl nur ein Funke gefehlt und der Gauselfinger Umweltaktionstag hätte mit einer Prügelei auf dem Rathausplatz geendet; wäre vom Aktions- zum Action-Tag geworden.

Über 20 Helfer standen am Samstagmorgen pünktlich vor dem Rathaus, um von dort zu ihren Einsatzorten auszurücken. Da fuhr Ortsvosteher Rudi Kanz auf den Platz. Er rief die Bürger zu sich, begrüßte sie generalstabsmäßig, dankte ihnen für ihr Kommen, machte aber vor allem klar, der kommunale Aktionstag stehe unter der Regie der Ortsverwaltung und laufe keineswegs unter der Führung der „Liste für Gauselfingen“ von Silvia Entress. Entress habe den Aktionstag unzulässig für ihre Liste vereinnahmt. Das nichts anderes als Propaganda für ihren Kommunalwahlkampf.

Dieses forsche Auftreten des Dorfchefs passte nicht jedem in der Runde. Er solle doch still sein, nach Hause gehen und die Leute arbeiten lassen, trat ihm ein gestandener Bürger entgegen. Das hier sei Privatsache.

Sei es eben nicht, hielt Kanz entgegen. Zum Glück, denn nur in Form einer Gemeindeveranstaltung hätten die Helfer bei einem Unfall Anspruch auf Versicherungsschutz. Im übrigen sei der Aktionstag längst vereinbart gewesen und von ihm mit den Vereinen geplant worden.

Er habe ihm gar nichts zu befehlen, begehrte der Bürger auf. Sehr wohl, schnauzte Kanz. Immerhin sei er hier auf dem Platz der Hausherr. Deswegen lasse er sich von ihm noch lange nicht davonjagen, hielt der Kontrahent dagegen.

Andere versuchten es sachlicher. Warum er denn jetzt so ein Theater mache, wollte eine jüngere Mitbürgerin von Kanz wissen. Er habe doch von dem Vorhaben gewusst, nicht zuletzt weil Silvia Entress am 8. Mai bei ihm im Rathaus gewesen sei, um die Sache zu besprechen.

Von anderer Seite wurde Kanz vorgehalten, es stimme ja gar nicht, dass er den Tag mit den Vereinen koordiniert und geplant habe. Das habe man selbst und ohne ihn getan. Auch hier stieg die Lautstärke schnell nach oben: „Hör mir zu“ – „Nein, jetzt hörst du mir mal zu!“.

Zwischendurch knallten auch Silvia Entress und Rudi Kanz aufeinander, es funkte aber nur kurz. Entress zeigte Kanz die kalte Schulter, sie habe jetzt Wichtigeres zu tun, als mit ihm zu streiten. Daraufhin wetterte wiederum Kanz über den Platz, in der ganzen Sache sei das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Zu dem Zeitpunkt hatten sich die meisten derer, die zum Aktionstag gekommen waren, abgewandt. Das sei ihnen zu dumm, sie seien heute morgen aufgestanden, um . etwas für das Dorf zu tun, sagten sie – und strebten ihren Einsatzplätzen zu.

Den Rest des Tages herrschte Frieden, annähernd 40 Helfer waren zugange, man stellte unter anderem Ruhebänke am Berglesberg auf, mähte den dortigen Wengert, säuberte den Radweg, entfernte Unkraut rund ums Rathaus oder wusch Staub und Dreck von den Straßenschildern, um nur ein paar Punkte zu nennen.

Am Nachmittag saßen dann aller Helfer einträchtig beim – von der Ortsverwaltung organisierten – Mittagessen beieinander. Unter ihnen auch Rudi Kanz.