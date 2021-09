Mitglieder der Band „Querbeet Live“ überreichten den Gesamterös ihres Benefiz-Konzertes zugunsten von Opfern der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz an Rupert Metzler (unten rechts). Er wird das Geld an einen Kindergarten im Ahrtal weiterleiten. Eine gute Verwendung – fand auch Bürgermeister Davide Licht, der das Konzert als Schirmherr begleitet hatte (unten links). © Foto: Matthias Badura