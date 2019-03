Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten treten in Salmendingen bei der Kommunalwahl an.

In Salmendingen haben sich am Montag die Bewerberinnen und Bewerber zur Aufstellung der „Bürgerliste Salmendingen“ getroffen. Insgesamt zwölf Frauen und Männer aus Salmendingen bewerben sich für einen Sitz im neuen Ortschaftsrat und stellen sich am 26. Mai zur Wahl.

Was im Vorfeld der jüngsten Ortschaftsratssitzung den amtierenden Ortschaftsräten bereits mitgeteilt wurde, hat Erwin Straubinger bei der Nominierungsveranstaltung der „Bürgerliste Salmendingen“ nun nochmals offiziell bestätigt: „Ich werde, sofern mir die Bürgerinnen und Bürger am 26. Mai und im Anschluss die Ortschaftsräte und der Gemeinderat in der Wahl das Vertrauen schenken sollten, das Amt des Ortsvorstehers in Salmendingen nochmals gerne annehmen“, erläuterte er sowohl den Ortschaftsräten als auch den Bewerbern für die anstehende Kommunalwahl. „Ich bin froh, dass wir ein gutes Team an Kandidatinnen und Kandidaten für die ,Bürgerliste Salmendingen’ gewinnen konnten und würde mich freuen, mit einem motivierten Gremium, die Aufgaben, die bereits auf den Weg gebracht wurden, umzusetzen, und auch neue Herausforderungen anzunehmen“.

Die „Bürgerliste Salmendingen“ möchte das Leitbild für Salmendingen, „Charakter des Dorfes erhalten – die Landschaft bewahren“ fortführen, und das Augenmerk insbesondere auf den Erhalt und die Aufwertung der Landschaft legen, Bauflächenpotentiale zur Schaffung von Wohnbauflächen sowie die Ausweisung von Gewerbebauflächen weiterentwickeln, sich aber auch für die junge Generation, die Senioren und die örtlichen Vereine einsetzen.