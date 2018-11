Burladingen Brand in Mehrfamilienhaus: 80.000 Euro Schaden

Burladingen / PZ

In einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße brach am Freitag gegen 1.15 Uhr ein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Freitag gegen 1.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Burladingen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten im Bereich eines Heizkamines eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Burladingen musste eine Zimmerdecke öffnen um Glutnester zu löschen.

Der Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die vier Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.