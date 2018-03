Killer Bio-Pfisters gehen in Richtung Gastronomie

Bio-Pfisters gehen in Richtung Gastronomie

Next

Angelika Pfister in der Küche des Hofladens. © Foto: Badura

Killer / Matthias Badura

Die Bio-Landwirte vermieten räume für Feste und bieten Probierwochenenden an.

Die Alb-Linsenfeste im Killermer Hofladen der Bio-Pfisters haben inzwischen Berühmtheit erlangt. Und mit ungewöhnlichen Pflanzen, die sie immer wieder mit Erfolg anbauen, sind sie auch für überregionale Schlagzeilen gut: Drachenkopf und Koriander auf der Alb – wann hat es das je gegeben?

Der Hofladen an der Bundesstraße 68 verfügt – das wussten bisher nur Freunde und Bekannte – auch über Gasträume, eine Terrasse und einen Garten mit Grillstelle und Liegemöglichkeiten. Bisher feierten die Pfisters dort intern Familien- und Jahrgangsfeste. Jetzt können auch andere die Räume mieten, die sich mit 54 Sitzplätzen, der Terrasse, einer Bar und dem 2000 Quadratmeter großen Garten für Feste jeglicher Art eignen: Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Betriebs- und Weihnachtsfeiern. Dazu gehört eine modern eingerichtete Küche, die man als Selbstversorger benutzen kann. „Wir bieten aber auch eine komplette Bewirtung an, ganz wie der Kunde möchte“, sagt Martin Pfister. Ein bisschen klingt das nach Gastronomie – die dem Killertal als Wander- und Ausflugsziel sicher gut anstehen würde. Soweit ist es aber nicht. Noch nicht.

Anbieten wollen die Bio-Pfisters ab sofort jedoch regelmäßige „Probierwochenenden“, Öffnungstage oder -abende, an denen Gerichte aus der hauseigenen Produktion angeboten werden; vergleichbar dem Fischessen, das am Aschermittwoch stattfand. Das erste dieser Probierwochenenden soll am 20. und 21. April stattfinden. Ein Büffet mit Vorsuppe, verschiedenen Knödeln, Beef Brisket und Nachtisch ist angekündigt.

Dafür kann man sich anmelden, man kann aber auch mehr Infos bekommen – unter Telefonnummer 07477/152350.