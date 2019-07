Seit Monaten wartet Hans-Jürgen Kanz, Besitzer des „Bierstadl“ in Starzeln, auf einen Bescheid des Landratsamtes.

Im Januar stellte ein Kaufinteressent für das „Bierstadl“ in Starzeln beim Landratsamt eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung des Lokals. Er wollte die Bierkneipe in einen Swingerclub umwandeln. Doch das wurde nicht genehmigt. Die Sache ist vom Tisch, einen Pärchenclub wird es – zumindest an dieser Stelle im Killertal – nicht geben.

Zugleich hatte der Besitzer Hans-Jürgen Kanz eine eigene Bauvoranfrage für das „Bierstadl“ laufen. Er hat im Sinn, aus seiner Wirtschaft einen „Spielhalle mit Bistro“ zu machen.

Seither wartet der Kneipier auf die Antwort der Baurechtsbehörde – und ist inzwischen stocksauer. Das Gesuch, sagt er, werde nicht bearbeitet, es stecke im Antrags-Stau fest. Und das, obwohl ein solcher Antrag laut Gesetz innerhalb von drei Monaten bearbeitet sein sollte. „Es geht nicht darum, ob das bewilligt oder abgelehnt wird, ich will nur endlich Bescheid wissen“, ärgert sich der 66-Jährige.

Kanz ist offensichtlich kein Einzelfall. Auch andere Bauwillige hocken im Zollernalbkreis auf der Wartebank. Als der Starzelner in Balingen nachhakte, erklärte man ihm, die Baubehörde verfüge über zu wenig Mitarbeiter für zu viele Gesuche, die in der momentanen Hochkonjunktur über das Haus hereinbrechen.

Dieselbe Auskunft erhielt die HZ, die ihrerseits nachfragte. In der Stellungnahme der Pressestelle heißt es: „Das Bauamt verzeichnet in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg an baurechtliche Verfahren (...). Waren es 2015 noch 812 Gesuche, so war 2018 mit 911 Fällen eine Steigerung um zwölf Prozent zu verzeichnen. Der anhaltende Bauboom bringt naturgemäß ein höheres Arbeitsaufkommen mit sich.“

Weiter bestätigt die Pressestelle den Personal-Engpass, von dem gegenüber Kanz die Rede war. „Derzeit ist es schwierig, Stellen adäquat nachzubesetzen, hinzu kommen krankheitsbedingte Ausfälle. Zusätzlich entstehen Verzögerungen bei Bauanträgen oftmals dadurch, dass die Antragsunterlagen unvollständig oder mangelhaft eingereicht werden (...).“

Zudem komme es vor, dass sich Bauvorhaben nicht verwirklichen lassen, ohne vorher den Bebauungsplan zu ändern, was wiederum Zeit koste. Darüber hinaus sei man zunehmend stärker damit beschäftigt, Einsprüche gegen Großprojekte wie Plettenberg/Holcim, Hangrutsch Nusplingen oder Windkraft Winterlingen abzuarbeiten. Diese Einsprüche – etwa 3000 in Winterlingen – würden eine komplette Arbeitskraft binden.

Das stellt Kanz jedoch keineswegs zufrieden. „Die Leute im Landratsamt sind höflich und korrekt. Ich glaube auch gern, dass sie zu wenig Mitarbeiter haben. Vielleicht wurden ja in vergangenen Jahren zu viele Stellen eingespart? Aber brauche ich deshalb im Gegenzug als Bürger auch weniger Steuern zu bezahlen? Nein, natürlich nicht!“, schimpft er. Er verlange schlicht und einfach, was das Gesetz dem Bürger zubillige. Nämlich, dass er in einer überschaubaren Zeit einen Bescheid erhält, egal ob Ja oder Nein. Es gehe nicht um ihn und sein Anliegen, es gehe ums Prinzip.

Inzwischen hat Kanz einen Rechtsanwalt, Spezialist in Baurechtssachen, eingeschaltet, der eine Beschwerde an das Landratsamt und an das Regierungspräsidium hinausjagte. Das Landratsamt meldete sich daraufhin bei dem Kneipier, entschuldigte sich und bat nochmals um Verständnis.

Derweil wartet Kanz weiter und die Fans und Stammgäste seiner Kneipe warten mit ihm. Sie haben es allerdings nicht so eilig wie er. Ihnen wäre am liebsten, alles bliebe im „Bierstadl“ wie es immer war. Doch das ist Wunschdenken. Über kurz oder lang wird sich das Lokal verändern.

Der Besitzer möchte als Wirt kürzer treten. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Für welches er sich entscheidet, hängt jetzt auch davon ab, ob sein Antrag durchgeht und ob er eine entsprechende Konzession erhält. Dann könnte das „Bierstadl“ sein Aussehen dahingehend verändern dass man dort künftig einen getrennten Spielsaal und ein Bistro vorfindet. Im Bistro allerdings, sagt der Wirt, soll der Charakter der bestehenden Kneipe erhalten bleiben.

200 Anträge sollen in der Baurechtsbehörde derzeit ihrer Erledigung harren, so wurde Hans-Jürgen Kanz in einem Schreiben des Landratsamtes mitgeteilt.