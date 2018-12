Melchingen Besinnlichkeit im Kerzenschein

Melchingen/Salmendingen / Adelbert Barth

Senioren aus Melchingen und Salmendingen feierten die Adventszeit gemeinsam.

Gemeinsam feierten die Senioren aus Melchingen und Salmendingen den Advent in der Melchinger Festhalle. Susanne Wendling, Vorsitzende des Melchinger Gemeindeteams, begrüßte neben zahlreichen Senioren auch die beiden Ortsvorsteher Waltraud Barth-Lafargue aus Melchingen und Erwin Straubinger aus Salmendingen sowie Pfarrer i.R. Gunter Storz. Pfarrer Konrad Bueb gesellte sich etwas später zur Feier.

Susanne Wendling erzählte den Gästen, dass mit dem Schein der Kerzen die Vorfreude auf das Fest der Geburt und der Ankunft Christi wachsen solle. Auch für den gemeinsamen Nachmittag seien viele Kerzen angezündet worden, um in ihrem Schein ein paar frohe und besinnliche Stunden miteinander zu verbringen. Des Weiteren, so Susanne Wendling, gehörten in die Adventszeit viele Bräuche. Unter anderem das gemeinsame Singen und Musizieren. Auch deshalb eröffnete der Kirchenchor St. Stephan unter der Leitung von Martin Metz das Programm mit dem Lied „Öffnet eure Tore ihr Fürsten“. Mit „Wir warten mit Freuden“ und „Stimmet Hosianna an“ versetzte der Chor die Senioren in vorweihnachtliche Stimmung.

Da durfte dann auch der Frauenchor mit „Wann kommst du lieber Heiland“ nicht fehlen. Anschließend sang der Chor gemeinsam mit den Besuchern, von Martin Metz am Klavier begleitet, Adventslieder. „Was ist das wichtigste an Weihnachten?“ Diese Frage stellen sich die Tiere in einer Geschichte, die von Josefa Stopper vorgelesen wurde. „Das wichtigste ist das Kind in der Krippe“, sagt der Esel zum Ochsen und dieser fragt zurück: „Wissen das die Menschen?“ Ein Ensemble der Lauchertmusikanten regte die Senioren anschließend erneut zum Mitsingen an. Und als sie „Lasst uns froh und munter sein“ anstimmten, stattete der Nikolaus (Gregor Götz) den Gästen einen Besuch ab. Dieser lobte „die anständigen und braven“ Senioren in der Halle, weshalb es keinen Knecht Ruprecht brauche – im Burladinger Rathaus dafür umso mehr.

Mit einem Gedicht über das Schneeräumen, wozu ja keiner Lust hat, machte sich der Nikolaus wieder auf den Weg. Das Ensemble der Lauchertmusikanten verabschiedete sich von den Senioren mit dem Weihnachtschoral „Herzensfreude“. Am Ende der Feier stand ein gemeinsames Vesper.