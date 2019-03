Burladingen Beim Umzug ist der Nachwuchs ganz groß (mit Video)

Burladingen / Stephanie Apelt

Zu einem fröhlichen Umzug mit großen und kleinen Narren luden die Nautle am Sonntag nach Burladingen ein.

Der Läufer und der Fanfarenzug der Nautle übernahmen dabei wie immer den Auftakt. Begleitet vom lauten Knallen der Peitschen setzte sich der Umzug in Bewegung. Wohlwollend schauten Zunftmeister Josef Entreß, Zunftrat Johannes Leibold, Gemeinderätin Dörte Conradi, Hörschwags Ortsvorsteherin Monika Spallinger-Rieder und weitere Gäste von der Ehrentribüne – nun ja, Treppe – vor dem Rathaus dem närrischen Treiben zu.

Kapellen sorgten für flotte Rhythmen. Die in Wirklichkeit gar nicht so bösen Hexen trieben ihr Unwesen, packten sich so manchen arglosen Zuschauer. Für akrobatische Hexenpyramiden gab es viel Applaus. Geister ließen den Rauch aufsteigen.

Schön anzusehen ist es, wie der närrische Nachwuchs mitläuft. Die Kleinen des katholischen und des städtischen Kindergartens warfen emsig Bonbons. Niedliche Rauchkätzchen oder Schnägäg mischten munter mit – und wenn sie müde wurden, mussten Mama oder Papa eben tragen. Vorneweg liefen furchterregende Teufel, dahinter wurden Kinderwagen geschoben und Bollerwagen gezogen.

Konfetti in den Haaren

Mehr als zwei Dutzend Zünfte und Gruppen sorgten so für ausgelassene Stimmung. Konfetti in den Haaren oder den Kapuzen gab es kostenfrei. Für Bewirtung an der Umzugsstrecke war ordentlich gesorgt. Es fuhr sogar ein „Schnaps-Taxi“.