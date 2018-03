Hausen Bei den Züchtern läuft’s rund

Hausen / Von Eugen Leibold

Die Vogelzüchter aus Hausen eilen von Erfolg zu Erfolg und lassen keine Titel aus.

Zur Jahreshauptversammlung der Vogelfreunde konnte der Vorsitzende Jürgen Wuhrer unter den rund 25 Mitgliedern auch Ortsvorsteher Erwin Staiger begrüßen. Bei der Totenehrung erinnerte er an das im vergangenen Jahr gestorbene Mitglied Gertrud Binder aus Jungingen. Der Verein, informierte Wuhrer weiter, besteht derzeit aus 73 Mitgliedern, von denen 22 Ringe für das laufende Zuchtjahr beziehen, drei mehr als im Vorjahr. Erfreulich sei, so Wuhrer, dass dieses Jahr zwei Jungzüchter dazugekommen sind.

Nachdem die Landesmeisterschaft im Dezember 2016 und die Deutsche Meisterschaft im Januar 2017 wegen der Geflügelpest abgesagt wurden, hat sich Wolfgang Stauss bei der Weltmeisterschaft in Spanien mit seinen Erlenzeisigen isabell seinen vierten Weltmeistertitel geholt. Weiter erinnerte der Vorsitzende an einen runden Geburtstag in Rangendingen, die Preisverleihung des Zwiefalter Naturfonds für das Schwalbenhaus, das Schlachtplattenbuffet und die Beteiligung am Umweltaktionstag. Im April waren die Vogelfreunde Gastgeber der Frühjahrsversammlung des Landesverbandes. An Geselligem gab es vom Spanferkelessen, vom Jahresausflug in den Karlsruher Zoo und einem Werbeabend zu berichten.

Im Juni hat man das Dach des Züchterheims fertiggestellt. Einen Besuch erhielten die Vogelfreunde von Professor Dr. Peter Berthold, der das Schwalbenhaus in Augenschein nahm. Bei der Vereinsschau Mitte November waren rund 450 Vögel zu sehen. Bei der Landesmeisterschaft hat der Verein mit Albert Bieger, Bernd Sontheim, Günter Wuhrer, Jürgen Wuhrer und Wolfgang Stauß fünf Champions gestellt und viele weitere Titel geholt.

Bei den Deutschen Meisterschaften Anfang des Jahres in Bad Salzuflen wurde Wolfgang Stauss mit einer Kollektion Stieglitz major Champion. Der Verein holte bei den Waldvögeln nach 2011, 2012, 2013 nun zum vierten Mal den Vereinswanderpokal.

Kassierer Johannes Horn konnte von einem leichten Plus berichten. Dass er seine Arbeit ordentlich gemacht hat, wurde ihm von den Kassenprüfern Günter Wuhrer und Manfred Kästle bestätigt. Die Entlastung des gesamten Vorstands führte Ortsvorsteher Erwin Staiger herbei, der angesichts der großartigen Erfolge und Arbeit der Züchter nur lobende Worte fand.