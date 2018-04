Starzeln Bei den Blechle herrscht Mitgliederstopp

Starzeln / Eugen Leibold

Starzelns Narrenschaft erfreut sich des blendenden Zulaufs. Mit ein Grund, die Führung zu bestätigen.

Man habe sowohl finanziell wie auch bei den Mitgliederzahlen „noch mal einen draufgesetzt“, freute sich Narrenvater Richard Mauz in der Hauptversammlung. So gut lief’s, dass sogar ein Aufnahmestopp verhängt wurde. Nur zwei Neue, denen man schon zuvor zugesagt hatte, sind noch durchgeschlüpft. Aktuell zählt der Verein 95 Mitglieder.

Am 21. April, kündigte der Vorsitzende an, werde man die Rathausbühne ausräumen und das Inventar im Nikolausheim zwischenlagern.

Schriftführerin Sonja Fink erinnerte an den Vereinsausflug, an die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und an die Fasnetsveranstaltungen. Dabei nahm man mit durchschnittlich 47 Mitgliedern an acht Umzügen teil.

Kassierer Michael Müller berichtete von einem angestiegen Kassenstand, Kassenprüferin Waltraud Haas bescheinigte ihm eine tadellose Arbeit. Ortsvorsteher Berthold Krieg zeigte sich beeindruckt von den zahlreich anwesenden Jugendlichen und lobte die Arbeit des Vereins. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Michael Kuster wurde anschließend für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. In Abwesenheit wurden Sabine Simmendinger und Lukas Laile für 15-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

Die Wiederwahl des Vorsitzenden Richard Mauz war Formsache, Er wurde ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführerin Sonja Fink, Häswart Martina Mauz, Lampen- und Wagenwart Daniel Kuster, der stellvertretende Kassierer Yannik Schlude und – in Abwesenheit – Gerätewart Patrick Müller und Festwartin Marlene Poschmann.

Am Ende der Versammlung teilte Mauz mit, dass man beabsichtige am Samstag vor der Hauptfasnet einen ortsinternen Umzug zu veranstalten.