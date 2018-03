Melchingen Baden-Württemberg ehrt Roland Schanz

Melchingen / Adelbert Barth

Der scheidende Melchinger Narrenvater und aktive Ortschaftsrat erhielt die Landesehrennadel.

Roland Schanz, der scheidene Präsident der Narrhalla Melchingen, erhielt ein besonderes Abschiedsgeschenk. Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue überreichte ihm in seiner letzten Hauptversammlung als Vorsitzender die Landesehrennadel.

In ihrer Laudatio hob Barth-Lafargue das außerordentlich große Engagement von Schanz in der Narrhalla und im Ortschaftsrat hervor. „Du hast in deinen vielen Jahren als Präsident die Fasnet geprägt wie kein anderer. Und du hast dich für den Erhalt des Brauchtums eingesetzt.“

Unter seiner Führung, so die Ortsvorsteherin, sei der Spagat gelungen, einerseits die Melchinger Hausfasnet am Leben zu erhalten und andererseits den Maskengruppen der Burghexen und Bären die Teilnahme an auswärtigen Umzügen zu ermöglichen.

Unermüdlich, auch das wusste Waltraud Barth-Lafargue, habe Schanz für die Rosenmontagsumzüge Wagen gebaut oder mitgebaut, habe sich um Kostüme gekümmert und die Humoristen motiviert, immer wieder sehenswerte Programme auf die Bühne zu bringen. Auch der Nachwuchs wurde während seiner Amtszeit konsequent gefördert, lobte die Ortsvorsteherin.

Daneben habe sich Schanz seit 1989 im Ortschaftsrat engagiert. „Hier haben wir viele Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt und sind uns manchmal auch in die Haare geraten, aber das Wohl von Melchingen stand bei dir immer an erster Stelle.“

Eingesetzt hatte sich der heute 55-Jährige unter anderem beim jährlichen Maibaumstellen, an den regelmäßigen Aktionstagen, beim Abbruch und Wiederaufbau der Melchinger Festhalle, des weiteren beim Herrichten des Trainingsplatzes und beim Bau des Spielplatzes. „Du hast dabei nicht nur deine unermüdliche Arbeitskraft, sondern auch deine Maschinen und Geräte zur Verfügung gestellt.“

Die Landesehrennadel sei eine Anerkennung der persönlichen Verdienste und wolle darüber hinaus auch die Wertschätzung zeigen, die das Land dem persönlichen Engagement eines Bürgers entgegen bringt, erklärte die Laudatorin. „Wer solchermaßen als Vorbild in den Mittelpunkt gestellt wird, der hat in der Regel deutlich mehr gegeben als das Übliche.“

Barth-Lafargue überreichte die Landesehrennadel mit einem Geschenkkorb und der Hoffnung, dass Schanz weiterhin zum Wohle des Dorfes wirken werde.

Roland Schanz zeigte sich bei der Verleihung beeindruckt und bedankte sich für die hohe Auszeichnung. Ob er damit gerechnet hatte? Im Dorf besaß die Ehrung, von der aber doch einige Bürger und Eingeweihte wussten, höchste Geheimhaltungsstufe. Die Überraschung dürfte gelungen sein.