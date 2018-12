Burladingen AOK-Versicherte müssen nach auswärts

Burladingen / Matthias Badura

Die Schließung des AOK-Kundencenters in Burladingen ging eher unbemerkt vor sich.

Man kann gegen die Verantwortlichen nicht den Vorwurf erheben, sie hätten die AOK-Geschäftsstelle Burladingen bei Nacht und Nebel und klammheimlich dicht gemacht. Die Ankündigung, dass das Kundencenter in der Hauptstraße 55 zum 30 September schließt, stand im Amtsblatt zu lesen und sie war auch an der Außentür der Geschäftsstelle angeschlagen.

So ganz und überall durchgedrungen ist die Nachricht aber nicht. Immer noch wundern sich Burladinger AOK-Versicherte, wenn sie in der Hauptstraße 55 vor verschlossener Türe stehen oder beim Vorbeigehen das Geschäftsstellen-Schild vermissen.

Wie Erwin Graf, Pressesprecher der AOK-Zollernalb, gestern auf Anfrage gegenüber der HZ sagte, habe man sich aus mehreren Gründen und „sehr schweren Herzens“ entschlossen, die Geschäftsstelle in der Fehlastadt aufzugeben.

Zum einen laufe immer mehr Kundenverkehr per Formular über das Internet ab – was wohl die Ursache ist, dass in Vergangenheit ständig weniger Versicherte die Burladinger Geschäftsstelle aufsuchten.

Mit einem dreiköpfigen Team, das wechselweise dort arbeitete, so der Pressesprecher, könne man zudem nicht die Auskünfte und den Service bieten wie in einem Kundencenter mit einem größeren Mitarbeiterstab, die ein umfangreicheres Wissen in sich vereint. „Aufgrund vielfältiger gesetzlicher Änderungen in der jüngeren Vergangenheit sind die Leistungsansprüche in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung äußerst komplex geworden. Aktuelle Marktforschungsstudien zeigen aber, dass die Kunden eine hohe und schnelle Beratungskompetenz erwarten. Ihre Anliegen schnell bearbeitet und sofort abschließend entschieden werden. Diese Veränderungen erfordern ein hohes Maß an Spezialisierung.“

Die AOK-Mitglieder von der Alb werden jetzt vom Kundencenter Hechingen in der Neustraße 2 betreut, sie können sich aber auch an die Center in Mössingen, Albstadt und Trochtelfingen wenden.

Das Service-Netz der AOK, so Pressesprecher Graf, sei trotz Schließungen immer noch dichter als das anderer Krankenkassen. Und: „Sollte es nötig sein, bieten wir auch kostenlose Hausbesuche an.“

Die vormaligen Burladinger Mitarbeiter verstärken jetzt das auf 30 Köpfe gewachsene Team am Standort Hechingen.