Gauselfingen Rathaus steht jetzt unter Denkmalschutz

Es geht was vorwärts in der Gauselfinger Ortsmitte. Die Brunnenanlage ist fast fertig. © Foto: Matthias Badura

Gauselfingen / Matthias Badura

Das Gauselfinger Rathaus steht jetzt unter Denkmalschutz. Derweil macht die Brunnenanlage in der Ortsmitte Fortschritte.

Die Neugestaltung der Brunnenanlage im Gauselfinger Ortszentrum macht Fortschritte, wie man dieser Tage an den laufenden Bauarbeiten deutlich erkennen kann. Allzu viel bleibt nicht mehr zu tun. Gut schaut’s aus.

,Stillstand’ herrscht dagegen in Bezug auf das Rathaus. Stillstand insofern, als das Gebäude dieser Tage unter Denkmalschutz gestellt wurde. Stillstand bedeutet freilich nicht, dass es nichts mehr zu renovieren gäbe. Im Gegenteil, das Dach des Amtssitzes ist dringend sanierungsbedürftig. Stillstand bedeutet auch nicht, dass der Außenbereich nicht angetastet werden dürfte – hier haben die Gauselfinger in diesem Jahr noch einiges vor.

Keine Rede kann aber mehr davon sein, das Gebäude abzureißen. Vor einem Jahr war der Gedanke im Zusammenhang mit der Renovierung der Festhalle aufgekommen: Statt beide Gebäude nacheinander zu erneuern könnte man sie abtragen und beide in einem neuen Funktionsgebäude vereinigen.

Zwar regte sich daraufhin im Dorf Protest, aber ganz ernst genommen hat den Vorschlag eines Doppel-Zweckbaus wohl niemand. Vor allem nicht, soweit er das Rathaus betraf. Die Gauselfinger Festhalle mag vielen anderen gleichen, der Amtssitz an der Lauchert ist jedoch ein Kleinod.

Wer ihn betritt, betritt die 60er-Jahre. In dieser Zeit wurde das Gebäude unter dem damaligen Bürgermeister Jacob van Eys in der damals unabhängigen Gemeinde Gauselfingen errichtet. Einerseits hat man seither baulich so gut wie nichts verändert, andererseits wurde die Einrichtung während der Amtszeit von van Eys und seinen Ortsvorsteher-Nachfolgern Konrad Debis und Rudi Kanz das Innenleben des Hauses gut gepflegt, samt Gummibaum und Nierentisch. So fühlt man sich tatsächlich um 60 Jahre zurück versetzt, wenn man über die Schwelle tritt.

Ortsvorsteher Rudi Kanz gab die Entscheidung des Denkmalamtes in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates zu Wochenbeginn bekannt. Zugleich wies er die Zuhörer darauf hin, dass die gewünschte Renovierung jetzt teurer kommen dürfte, da bei denkmalgeschützten Gebäuden besondere Vorschriften zu beachten sind. Getrübt hat das den Stolz und die Freude der anwesenden Bürger indes überhaupt nicht.

Wie man weiter mit der maroden Festhalle verfährt, bleibt offen. Der leitende Bauamtsmitarbeiter Thorsten Bung war am Montag verhindert, also konnten keine diesbezüglichen Wünsche und Möglichkeiten erörtert werden.