Völkerfreundschaft Am Sonntag geht’s nach Armenien

Ringingen / SWP

In vergangenen Tagen liefen die Drähte nochmals heiß. Zu guter Letzt aber kam die Information vom DRK-Landesverband Baden-Württemberg, dass der Internationale Feldkochwettbewerb in Armenien nicht stattfindet. Man erinnert sich: Die Ringinger Köche der DRK-Bereitschaft Burladingen-Ringingen hatten im Sommer am landesweiten Feldkochwettbewerb in Mössingen teilgenommen und dabei in der Jury- wie auch in der Publikumswertung den ersten Platz belegt.

Renate Kottke, Vizepräsidentin und Landesdirektorin der DRK-Bereitschaften, hatte sich anschließend dafür eingesetzt, dass die Sieger in Armenien an einem Internationalen Feldkochwettbewerb teilnehmen. Leider kam dann die Absage, dass der Kochwettbewerb nicht zustande kommt. Für die Ringinger tut dies allerdings keinen Abbruch. Die Reise ist längst gebucht und eingeplant und das Ersatzprogramm des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg kann sich sehen lassen. Und es wird auch gekocht!

So fliegen die sieben DRKler von der Alb am Sonntagmorgen zunächst von Stuttgart nach Moskau, dann nach einem längeren Aufenthalt weiter nach Armenien. Um Mitternacht wollen sie und Vertreter des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg in der armenischen Hauptstadt Jerewan eintreffen.

Am Mittwoch packen die Feldköche an und kochen für das „Haus der Hoffnung“. „Die Zutaten bekommen wir vor Ort“, so Michael Dieter, der die Gruppe anführt. 200 bis 300 Portionen klassischen Eintopf will man zubereiten. Gemeinsam mit armenischen DRKlern werden die Ringinger an einem zweiten Tag nochmals rund 500 Portionen kochen. Sie sollen an Bedürftige ausgegeben werden.

Für die Zubereitung steht eine Feldküche der Gastgeber zur Verfügung. „So wie es, aussieht ist es dieselbe wie unsere“, meint Michael Dieter. Damit dürften die Köche aus Ringingen leichtes Spiel haben.

Einen zweitägigen Aufenthalt planen die deutschen Besucher auch in Gjumri. Dort findet in der kommenden Woche eine Gedenkfeier für die Erdbebenopfer von 1988 statt. Die Ringinger Rotkreuzler wollen der Feier beiwohnen.