Melchingen Am Freitag ist das Publikum gefordert

Melchingen / Matthias Badura

Aus 500 Postkarten mit Fragen und Antworten hat das Künstlerduo Marks & Schlecker eine turbulente Theatershow entwickelt.

Möglicherweise ist Ihnen, verehrte HZ-Leserinnen und Leser, einer von zwei Postkästen des Lindenhof-Projektes irgendwann irgendwo einmal in vergangenen zwei Jahren begegnet? Sie standen an verschiedenen Orten in Städten und Gemeinden zwischen Alb und Oberschwaben, so etwa im Melchinger Theater Lindenhof, in der Mössinger Pausa, in der Mössinger Stadtbücherei, in der Hechinger Alice-Salomon-Schule, im Inzigkofener Volkshochschulheim oder im Biosphärenzentrum in Münsingen.

Auf Postkarten, die bereit lagen, sollte man Fragen beantworten – oder konnte man selbst welche stellen. „Was ist ihre Frage an die Welt?“, wollten die Macher des Projekts wissen und bekamen als Gegenfragen unter anderem zu lesen: „Hat das Universum ein Ende?“, „Warum gibt es keinen Einhorn-Club in unserer Stadt?“, „Wer macht die Kostüme im Lindenhof-Theater?“ oder „Was war der schönste Augenblick in Ihrem Leben?“. Daneben fanden sich Anregungen, Kommentare, Meinungen, teils auch abfällige Bemerkung auf den Karten.

Welche Idee steht hinter dem Projekt? Die Lindenhöfler wollten erfahren, was die Menschen bewegt. was sie beschäftigt. „Wir Theaterleute glauben, dass wir die wichtigen Themen ansprechen. Aber wissen wir auch, ob wir das wirklich tun?“, verdeutlicht das Dilemma Theaterintendant Stefan Hallmayer.

Aus 500 Karten die im Laufe der zwei Jahre eingingen, hat die das Künstlerduo Silvie Marks und Johannes Schleker zusammen mit der Theaterpädagogin des Lindenhofes, Carola Schwelien, kein klassisches Bühnenstück geformt – das wäre aufgrund des Vielklangs der Aussagen und Meinungen auf den Karten auch gar nicht möglich gewesen. „Die Leerung N0. 1“ ist vielmehr eine „Performance“, ein offenes Spiel in mehreren Abschnitten. Es sind nur Eckpunkte gesetzt, an denen sich die Aufführung orientiert, im übrigen soll sie sich selbst entwickeln. Ein bisschen so wie im „Theatersport“, der etwa im Tübinger Landestheater regelmäßig die Ränge füllte. Doch während das Publikum beim „Theatersport“ die Aufgaben stellt und im übrigen abwartet, was die Schauspieler aus eigener Lust und Laune und eigenem Können daraus machen, geben bei der „Leerung“ die Postkarten Takt und Rahmen vor. Und während sich beim „Theatersport“ das Publikum zurücklehnen kann, um zu sehen wie die Schauspieler die Szene meistern, werden sie hier eingebunden und selber zum Akteur.

Lustig oder nachdenklich

Die „Leerung“ kann streckenweise so lustig werden wie der „Theatersport“, ja sie wird ganz sicher eine ungeahnte Situationskomik entfalten, sie muss es aber nicht! Es können sich ebensogut tiefgründige und vielleicht sogar verstörende Gedanken, Gespräche und Gesänge entwickeln. Deshalb lautet der Untertitel der Aufführung „eine trashig-turbulente Theatershow“.

Was sie sich ausgedacht haben, um die Interaktion mit dem Publikum in Gang zu bringen, wollten die Macher in einem Pressegespräch gegenüber der HZ nicht verraten. „Spiele“ seien es. Man darf mehr als gespannt sein. „Postkasten_Leerung No.1“ wird entweder ein gigantisches Chaos oder ein anregender Abend voller Überraschungen und Aha-Effekte – auch für die zwei Schauspieler auf der Bühne: Bernard Hurm und Carola Schwelien.

Eine öffentliche Probe fand am gestrigen Mittwoch statt, die offizielle Premiere ist am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr.