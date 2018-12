Burladingen Als man noch zum „Bussieren“ ging

Burladingen / SWP

Am heutigen Mittwoch sind Franziska und Johann Cavada 60 Jahre verheiratet.

Sie lernten sich vor über 60 Jahren kennen, heute feiern Franziska und Johann Cavada in Burladingen die Diamantene Hochzeit.

Johann Cavada, am 1. Mai 1935 geboren, wuchs in Burladingen auf und erlernte in Hechingen das Friseurhandwerk. Einige Jahre später verschlug es ihn in die Textilindustrie, der er bis zur Rente treu blieb. Franziska Cavada kam am 23. August 1936 zur Welt. Sie wuchs mit zwei Brüdern in Jungingen auf und arbeitete in der Textilindustrie. Die beiden begegneten sich, als Johann Cavada mit anderen Burladinger Burschen nach Jungingen zum „Bussiera“ ging, wie man seinerzeit sagte; heute würde man es Brautschau nennen. Als die Hochzeit geplant war und der Umzug näher rückte, brachte Johann Cavada jeden Tag von seiner Zugfahrt zurück nach Burladingen ein Stück der Aussteuer aus Jungingen mit – von kleineren Paketen bis hin zu Stühlen.

Nach der standesamtlichen Trauung am 12. Dezember 1958 fand die kirchliche Hochzeit am 17. Januar 1959 in der Burladinger Fideliskirche statt, anschließend wurde im „Lindensaal“ gefeiert. Der Ehe entsprossen die Kinder Karl-Heinz, Gabi und Petra. Sechs Enkelkinder gibt es ebenfalls.

Franziska Cavada, Hausfrau und Mutter, machte Heimarbeit und kehrte später in die Textilindustrie zurück. Obwohl ihr das Gehen zunehmend Schwierigkeiten bereitet, kümmert sie sich in vollem Umfang um die Hausarbeit – wobei sie von ihrem Mann unterstützt wird. Umgekehrt lässt Johann Cavada keine Hilfe zu, wenn er seiner Leidenschaft frönt. Beim Holzmachen im Wald ist er, wie schon seit 40 Jahren, am liebsten für sich allein.

Wie sie es geschafft haben, so lange ein Paar zu bleiben? „Da gab es Krieg und Frieden“, schmunzelt die Jubilarin. „Ja, und heute haben wir Waffenstillstand“, fügt der Jubilar, ebenfalls schmunzelnd, hinzu.

Die HZ wünscht den Cavadas an dieser Stelle noch viele Ehejahre und dass sie sich ihren Humor weiterhin bewahren.