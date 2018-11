Burladingen „burladinger maler“ präsentieren Kunstschatz

Burladingen / Eugen Leibold

Bei ihre 40. Jahresausstellung präsentierten die „burladinger maler“ ihr eigenes Buch, den „Kunstschatz“.

Überwältigt und glücklich zeigten sich die „burladinger maler“ über die Resonanz ihrer Jubiläumsausstellung. Der große Sitzungssaal des Burladinger Rathauses drohte am Sonntag aus allen Nähten zu platzen.

Eröffnet wurde die Vernissage von Bürgermeister Harry Ebert und vom Vorsitzenden der Künstlergruppe, Wolfgang Bastian.

Mittlerweile „Kult“

Wie der Bürgermeister in seiner Begrüßungsrede meinte, seien die seit 40 Jahren im Rathaus stattfindenden Weihnachtsausstellungen der „maler“ mittlerweile „Kult“. Die wachsende Zahl der Besucher mache deutlich, dass der Verein auf dem richtigen Weg sei. Umgekehrt stelle dies natürlich auch einen Ansporn für die Künstler dar.

Zugleich erinnerte Ebert die Besucher daran, dass seit 2012 im regelmäßigen Turnus von drei Monaten Einzelausstellungen von „burladinger malern“ und Gastausstellern im Rathaus stattfinden.

Danach übernahm Wolfgang Bastian das Wort: „Ich bin gut vorbereitet, sonst hatte ich immer einrn Spickzettel, dieses Jahr habe ich vier“, ulkte er, bevor er sich in die Vereinsgeschichte begab. Geburtshelfer, so der Vorsitzende, war im Gründungsjahr 1978 der damalige Bürgermeister Peter Höhnle. Auf seine Initiative hin formierte sich die Gruppe. Aber man habe auch eine „Geburtsmutter“ gehabt. Seit dem Bestehen des Vereins ist die Gauselfingerin Anna Kanz aktives Mitglied. Sie ist zugleich die einzige noch lebende und aktive Künstlerin aus der Gründerriege. Als Dank und zur Anerkennung übergab Wolfgang Bastian ihr einen Blumenstrauß.

Es war anschließend Gabi Mazarella, die in die aktuelle Ausstellung mit ihren mehr als 70 Bildern und Skulpturen einführte. „Kunst“, so meinte sie, „ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses ist.“ Am Ende ihrer weiteren Erläuterungen zitierte sie Karl Valentin: „Kunst ist schön – macht aber viel Arbeit.“

Und dann? Ging’s zu Getränken, Häppchen und Gebäck, die schon bereit standen? Nein, da fehlte noch etwas ganz Entscheidendes: Nämlich die Präsentation des angekündigten Bildbandes: „Kunstschatz – 40 Jahre, burladinger maler’“.

Humorig erläuterte Wolfgang Bastian, das „maler“-Buch sei kein Malbuch. Die darin gezeigten Bilder seien „alle schon ausgemalt“. Gelächter im Saal.

Dank an Benevit Holding

Vor allem aber bedankte er sich bei dem Hauptsponsor des Werkes, der Benevit Holding und ihrem Geschäftsführer und Inhaber Kaspar Pfister. Zur Benevit und ihrem Chef pflegt der Künstlerverein von jeher ein sehr gutes Verhältnis.

So sind seit 2012 im Burladinger Pflegeheim Haus Fehlatal dauerhaft Bilder der „maler“ ausgestellt. Und seit vergangenem Jahr besucht einmal monatlich ein Mitglied des Künstlervereins das Seniorenheim, um mit den alten Menschen zu malen. Weiter ging Bastian auf die einzelnen Kapitel und Beiträge des Buches ein, freilich, nicht ohne seine Zuhörer immer wieder zum Kauf zu ermuntern. 30 Euro kostet das mehr als 120 Seiten starke Werk.

Wer es versäumt hat, sich bei der Vernissage ein Exemplar zu sichern, braucht nicht traurig zu sein. Der „Kunstschatz“ wird in kommenden Tagen an verschiedenen Verkaufsstellen in Burladingen zu erwerben sein. Wo genau, das werden die „maler“ umgehend mitteilen.

Einen Dank richtete der Vorsitzende an all diejenigen, die am „Kunstschatz“ mitgearbeitet haben, darunter auch Dolores Meditz-Reik, die die Schlusskorrektur übernahm.

Nach seinen Ausführungen meinte Bastian „Jetzt höre ich aber auf – denn, wer mich kennt, weiß, dass mich jetzt der Getränkestand magisch anzieht.“

Die Feierstunde schloss mit einem weiteren Stück aus dem Tenorsaxophon von Jürgen Sesterheim. Viele, die sofort einen der im Rathaus vorhandenen „Kunstschätze“ kauften, ließen ihn gleich von den „malern“ beziehungsweise von ihrem jeweiligen Lieblingsmaler signieren.

Die allermeisten der zahlreichen Gäste besichtigten umgehend die Ausstellung, andere ließen sich Zeit, folgten Wolfgang Bastian zuerst an den „Getränkestand“, bevor sie ihrerseits eine Runde durch die Werkschau drehten. So kehrte die unnachahmliche Stimmung der „maler“-Vernissagen ein: locker, heiter, unverkrampft. Der ehrwürdige Sitzungssaal wurde zum Wohn- und Partyzimmer.