Burladingen / Stephanie Apelt

Die Burladinger Rathausmitarbeiterin bekam am Sonntag in Bad Buchau 155 Stimmen.

Zu einer echten Wahl gehören mindestens zwei Bewerber. Das beherzigend, trat die 52-jährige Burladinger Rathausmitarbeiterin Alice Acker bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Bad Buchau an. Doch Amtsinhaber Peter Diesch setzten sich mit 1013 Stimmen (von 1227) klar durch. Auf Alice Acker entfielen 155 Stimmen, damit kam sie immerhin auf Platz zwei.