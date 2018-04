Burladingen Ärztehaus: Am 20. April ist Richtfest

Burladingen / Matthias Badura

Das Millionenprojekt des Investors Kaspar Pfister wächst seiner Vollendung entgegen. Bürger können mitfeiern.

Der Bau des Burladinger Ärztehauses/Zentrum am Rathausplatz ist so weit fortgeschritten, dass man das Richtfest feiern kann. Termin ist am Freitag, 20. April, um 15 Uhr. So wie die Grundsteinlegung im August 2017 soll auch dieses Fest öffentlich sein, und die Bürger sind eingeladen, mitzufeiern. Wo man sich zum Empfang anmelden kann, gibt die Benevit Holding – das Unternehmen des Investors Kaspar Pfister – in den kommenden Tagen bekannt.

In dem Bau werden Arzt- und Therapiepraxen sowie die derzeit noch an der Hauptstraße ­ansässige Elisabeth-Apotheke ihren Platz finden, weiterhin sind ­darin eine Tagespflege, eine Kinderbetreuung und ein ambulanter Dienst untergebracht. Die Zahl von elf barrierefreien Wohnungen, die vorgesehen waren, hat man zugunsten von Arztpraxen und Therapieangeboten auf drei reduziert. Ganz fertiggestellt sein könnte das Gebäude in etwa „zehn bis zwölf Monaten“ – so lautete die Schätzung des Bauherrn Kaspar Pfister im März. Das Projekt selbst beschreibt die Benevit „als ein ,Rundumpaket’ in Sachen Lebensqualität: mit stilvollem Wohnen, umfassender Gesundheitsvorsorge, Unterstützung für pflegende Angehörige durch den ambulanten Dienst und die Tagespflege und mit familienfreundlichen Arbeitsplätzen durch die Kinderbetreuung“.

Die Fläche des Gebäudes beträgt 2695 Quadratmeter; der Rauminhalt von 11­372 Kubikmetern ist mit dem Volumen von 20 Einzelhäusern vergleichbar; die Investitionskosten beziffert die Benevit auf rund fünf Millionen Euro.