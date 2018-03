Feuerwehr Abteilung Starzeln zählt derzeit 15 Aktive

Starzeln / Eugen Leibold

Wie Abteilungskommandant Bernd Berger in seinem Jahresrückblick sagte, fanden 14 gemeinsame Proben mit den Abteilungen Killer und Hausen statt.

Zwei Mal in den Einsatz

Derzeit zähle die Truppe 15 Aktive, vier Mitglieder in der Jugendwehr und sechs in der Altersabteilung. Das ist verglichen mit früheren Jahren eine Zahl, die Anlass zu weiterer Hoffnung gibt. Ausrücken musste man wegen einem Wasserrohrbruch und einer Ölspur.

Weiter erinnerte er unter anderem an das Maibaumstellen, den Jugendinformationstag oder die Teilnahme am Starzelmer Weihnachtsmarkt. Schriftführer Jörg Simmendinger berichtete von sechs Ausschusssitzungen, dem Atemschutzlehrgang, Besuchen bei befreundeten Abteilungen, die Küchensanierung im Feuerwehrhaus und von der gemeinsame Wanderung der Killerttalwehren. Kassierer Friedrich Diebold sprach von einem leichten Plus.

Jugendfeuerwehrwart Paul Brunsch hatte mit den vier Jugendlichen der Abteilung Christbäume eingesammelt und beim Erwerb der Jugendflamme betreut. Auch organisierte man mit den Jugendlichen und für Jugendliche einen Infotag mit Schauübung und einer Spritzwand. Weiter beteiligte man sich an der 24-Stunden-Übung und unternahm eine Fackelwanderung. Geprobt wurde 18 Mal.

Die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands führte Ortsvorsteher Berthold Krieg herbei. Bei der Jugendfeuerwehr, so der Ortsvorsteher, hoffe er auf weiteren Zulauf. Feuerwehrkommandant Ilija Pilic freute sich darüber, dass sich die Abteilung konsolidiert habe und gewachsen sei. Danach ging er auf aktuelle Themen wie den Feuerwehrbedarfsplan, das Ehrenamt und den Digitalfunk ein.