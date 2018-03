Burladingen Markus Schwienbacher ist neuer Kommandant

Burladingen / Eugen Leibold

Markus Schwienbacher löst Kommandant Marin Hofmeier ab, Manuel Kehrer den Vize Jürgen Dehmer.

50 Zuhörer verfolgten die Versammlung im Gerätehaus, ein Vertreter der Stadt Burladingen war nicht darunter. Wie Martin Hofmeier in seinem Jahresbericht darlegte, besteht die Abteilung aus 47 Männern und drei Frauen.

Im Dienstjahr waren zehn Brandeinsätze – darunter der Kindergartenbrand in der Fidelisstraße –, 23 Hilfeleistungen, sechs Umwelteinsätze und drei Brandwachen zu bewältigen. 25 Übungen wurden abgehalten, mehrere Lehrgänge besucht. Der Fuhrpark wurde um einen neuen Mannschaftstransportwagen aufgestockt.

Schriftführer Thomas Abberger erinnerte zudem an den Kameradschaftsabend oder an das Maifest. Kassenverwalter Steffen Buchberger sprach von einem Plus in der Kasse. Den Bericht von Jugendgruppenleiter Matthias Berger verlas in dessen Abwesenheit Martin Hofmeier. Derzeit zählt die Abteilung sechs Jugendliche aus Burladingen und drei aus Gauselfingen. Der Obmann der Altersabteilung, Johann Pfister, sprach von 15 Mitgliedern: „Kameradschaft und Geselligkeit sind unsere überwiegende Tätigkeit.“

Bei den Wahlen kandidierten Abteilungskommandant Martin Hofmeier und sein Stellvertreter Jürgen Dehmer nicht mehr. Als Nachfolger wähte man Markus Schwienbacher zum Abteilungschef und Manuel Kehrer zu seinem Vize. Neue Beisitzer sind Rupert Müller, Julia Knuth und Bettina Maier-Skodda. Zum Nachfolger von Kassenprüfer Manuel Kehrer wurde Martin Hofmeier bestimmt.

Gesamtkommandant Ilija Pilic gratulierte den Neugewählten und dankte den bisherigen Amtsinhabern. Gutes Gelingen wünschte er auch Michael Kehrer, der die Stelle des hauptamtlichen Gerätewarts der Gesamtwehr erhalten hat.

Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden an dem Abend Manuel Kehrer und Sebastian Vosseler befördert. Ein Geschenk erhielten die aus ihren Ämtern scheidenden Martin Hofmeier und Jürgen Dehmer.