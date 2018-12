Burladingen Pfister: Rathausplatz eine Schande für die Stadt

Burladingen / Matthias Badura

Investor Kaspar Pfister reagiert auf die Stellungnahme des Bürgermeisters im Amtsblatt und drängt erneut, den Umbau des Marktplatzes voranzutreiben.

Es stimme nicht, was Harry Ebert in seiner Amtsblatt-Stellungnahme über den Umbau des Rathausplatzes und über die Vereinbarungen mit ihm dargelegt habe – sagte am Donnerstag der Ärztehaus-Investor und Benevit-Geschäftsführer Kaspar Pfister gegenüber der HZ. Ebert hatte tags zuvor im Amtsblatt erklärt, der Umbau gehe wie geplant vor sich, und mögliche Verzögerungen seien allein von der Benevit verschuldet.

Anders als vom Bürgermeister behauptet, so Pfister, existiere etwa kein Bauzeitenplan. Weder er noch die Mieter hätten einen von der Stadt erhalten. Niemand wisse, was wann auf der Baustelle fertiggestellt sei. Auch über das angekündigte „Provisorium“ einer Zufahrt herrsche Unklarheit.

Dabei, so der Investor, sei der Einzugstermin für die Ärzte und die Apotheke fix: Am 1. März fahren die Möbelwagen vor, am 1. April läuft der Betrieb an. „Da kommen täglich Lieferfahrzeuge, Menschen, Patienten, teils gehbehinderte – wie soll das funktionieren?“, fragt Pfister. „Ebert lässt uns alle in der Ungewissheit. Wir sollen uns blindlings auf ihn verlassen, nachdem man sich bisher überhaupt nie auf ihn verlassen konnte.“

Auf einzelne Argumente die das Stadtoberhaupt in seiner Stellungnahme darlegte, will der Investor nicht detailliert eingehen, die Vereinbarungen zwischen ihm und der Stadt seien protokolliert. Gegebenenfalls würden seine Anwälte dem Bürgermeister klar machen, dass er künftig falsche Aussagen zu unterlassen habe, weil er sich sonst strafbar mache.

Es gehe aber im Grunde um etwas ganz anderes: „Fakt ist, dass der Platz nicht fertig ist.“ Das sei eine Schande für die Stadt und schade ihrem Ansehen, so der Investor.

Harry Eberts Darlegung, die Verwaltung habe eigens die Einbringung des Haushalts 2019 beschleunigt, um die Gewerke für den Umbau des Rathausplatzes schnellstmöglich ausschreiben zu können, klingt für den Benevit-Geschäftsführer wie Hohn. Es sei doch schon mit dem Spatenstich 2017 – im Grunde aber noch viel länger – klar gewesen, dass das Ärztehaus gebaut und bald fertig gestellt wird. Warum man dann die Gelder für den Platz nicht bereits für 2018 bereit gestellt habe, will er wissen. Wobei Pfister andererseits überzeugt ist, man hätte die Gewerke „außerplanmäßig“ auch so – ohne die Haushaltsverabschiedung – längstens ausschreiben können. Einen Weg hätte es da gegeben, ist sich der vormalige Verwaltungsfachmann und Rathaus-Mitarbeiter sicher „Jedenfalls wenn man gewollt hätte.“

Nachdem der Spatenstich für das Ärztehaus getan war, urteilt Pfister weiter, sei von Seite der Stadt ein halbes bis dreiviertel Jahr trotz eines Gemeinderates, der beständig Druck machte, „überhaupt nichts getan worden. Erst anschließend habe man die Planung für den Platz aufgenommen. Öffentlich fordert der Investor nun vom Bürgermeister, er solle seine Energie statt auf Stellungnahmen besser auf die schnelle Fertigstellung des Platzes sowie der zugehörigen Bahnhofstraße verwenden. In den kommenden Wochen könne man noch einiges bewegen.

„Es geht um ein wichtiges Gebäude, da gehen Menschen ein und aus. Dass die Stadt ihren Platz bei der Eröffnung fertig hat, wäre das Mindeste, was man hätte erwarten können. Statt im Amtsblatt zu erklären, warum das nicht so ist.“