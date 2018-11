Burladingen Adventskalender lockt mit 49 Gewinnen

Burladingen / Vera Bender

Alle Jahre wieder kommt er auf den Markt: der Adventskalender des Fördervereins Jugendmusikschule Burladingen.

Ja, ist denn schon Weihnachten? Zumindest dauert es nicht mehr lange bis zum 1. Dezember, ist sich Thomas Wunder, der Leiter der Jugendmusikschule Burladingen bewusst. Und dann darf man sich ja wieder die Wartezeit bis Heiligabend mit Überraschungen verkürzen, die täglich hinter einem Adventskalendertürchen warten.

Im Falle des großformatigen Kalenders des Fördervereins Jugendmusikschule Burladingen finden sich hinter den Türchen mögliche Gewinne. Beispielsweise ein Blu-ray-Player, eine Sporttasche, ein Weihnachtsbaum oder jede Menge Einkaufsgutscheine. Insgesamt 38 heimische Einzelhändler und Firmen haben diese Preise gesponsert. Und weitere 14 Gewerbetreibende am Ort haben die Druckkosten für die 700 bunten Exemplare übernommen.

Damit finanzieren die Unternehmen nicht nur ein wunderbares Druckwerk mit 16 Fotos von musizierenden Kindern und Jugendlichen, sie unterstützen damit direkt auch die Arbeit des Fördervereins. Zum Preis von fünf Euro je Advents-Los-Kalender können die begehrten Glücksbringer erworben werden. Und zwar bei den Mitgliedern des Fördervereins, bei der Jugendmusikschule Burladingen und im Bürgerbüro der Stadt. Die Kalender sind von eins bis 700 durchnummeriert. Und genau diese aufgedruckte Losnummer ist entscheidend.

Hinter den Türchen kann man am jeweiligen Tag lediglich den Preis entdecken, der ausgelost wird. An 23 Tagen sind es je zwei Gewinne und an Heiligabend gleich drei. Und mit ein wenig Glück gewinnt die Nummer des eigenen Kalenders an einem der 24 Tage. Die Gewinnnummern werden über die HZ, das Amtsblatt und Homepages veröffentlicht, und seinen Preis kann man dann gegen Vorlage des Adventskalenders in der Jugendmusikschule Burladingen abholen.

Bei dieser vorweihnachtlichen Aktion, welche der Förderverein Jugendmusikschule Burladingen bereits vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat, handelt es sich um eine klassische Win-Win-Situation. Die Firmen erhalten ihre Werbung und eventuell neue Kunden, die Loskäufer haben die Chance auf Gewinne, deren Wert sich im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich bewegt, und der Förderverein kann mit einer größeren Summe aus dem Verkaufserlös die Arbeit der Jugendmusikschule unterstützen.

Man sollte schnell sein, rät Thomas Wunder, denn erfahrungsgemäß sind die Advents-Los-Kalender immer früh vergriffen. Schließlich eigenen sie sich auch zum Verschenken recht gut. Und manchmal hat ein Betrieb gleich eine große Stückzahl gekauft, um sie an Mitarbeiter auszugeben.