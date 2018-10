Campus-Idee Zwei Kindergärten bleibt bestehen

Löchgau / Uwe Deecke

Löchgau erweitert die Fläche für die Ortskernkernsanierung um den neuen Bildungs- und Betreuungscampus. Die Kindergärten Birkenweg und Beethovenstraße bleiben als kleinere Einrichtungen bestehen.

Rund vier Millionen Euro stehen bis 2023 bereit, die Löchgau aus dem Förderprogramm zur Ortskernsanierung erhält. Um auch für den neuen Campus eine Förderung zu bekommen, war es notwendig die Flächen um die frühere Werkrealschule in das Sanierungsgebiet aufzunehmen, wo man nach Gesprächen mit dem Innenministerium mit mehr als zwei Millionen Euro aus Fördermitteln rechnen kann.

Hier soll das alte Grundschulgebäude saniert werden und – bis auf die Beethovenstraße – für die Kindergärten der Kommune genutzt werden. Das Gebäude der Werkrealschule soll ebenfalls saniert werden und künftig die Grundschule aufnehmen (die BZ berichtete). Für einen möglichen Anbau ans alte Grundschulgebäude erwarb die Gemeinde auch weitere zwei Grundstücke westlich davon.

Doch der Platz für die Kindergartengruppen werde nicht reichen, machte Bürgermeister Robert Feil in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag deutlich. Mit dem neuen Baugebiet Lüssen steige der Bedarf an Betreuung erneut, so dass die Gemeinde wohl Platz für elf Gruppen brauche. Dafür gebe es zwei Varianten: ein Anbau an die alte Grundschule oder der zusätzliche Erhalt des Kindergartens Birkenweg mit zwei Gruppen. Der Erhalt sei „ein Angebot, das allen Eltern entgegen kommt“, so Feil. „Wir hätten für jede Zielgruppe etwas Passendes anzubieten und Flexibilität bei den Kinderzahlen“, bewertete er die Vorteile dieser Lösung.

Beim Umfang des Aufstockungsantrags sieht die Verwaltung vier bis sechs Gruppen im Campus als beste Lösung an, eine größere Einrichtung mit acht bis zehn Gruppen werde weiterhin skeptisch gesehen. Das sah auch Monika de Conink so, die für den Erhalt des Birkenwegs plädierte. „Eine kleine Einrichtung hat ihren Charme“, so die CDU-Rätin. „Was machen wir in zehn Jahren, fangen wir wieder an zu bauen“?“, blickte sie in die Zukunft.

Marcel Gauger von den Freien Wählern sagte, er sei zwar Anhänger der Campusvariante, man müsse sich aber den Kinderzahlen anpassen. CDU-Rat Otto Weible wollte auch den Kindergarten Lilienweg erhalten, der im Neubaugebiet liegt und leicht erreichbar wäre. Dieser sei wegen seine Dreigeschossigkeit baulich nicht geeignet, auch wenn die Lage für ihn spreche, so Feil zu diesem Vorschlag.

Thomas Makowiec blieb bei seiner Haltung pro Campus. „Ich halte es für falsch, einen Rumpfkindergarten im Birkenweg aufzustellen“, sagte der SPD-Rat. Er erwartet ein „Hauen und Stechen“ bei den Eltern, wenn die Lösung verwirklicht werden sollte. Birgit Griesinger zeigte sich ebenfalls als Anhängerin einer zentralen Campus-Betreuung, verwies aber darauf, dass man die Plätze im Birkenweg brauche. Eine Option sei es, den Kindergarten Beethovenstraße um eine Gruppe aufzustocken.

„Die Zukunft ist von Wachstum geprägt“, so Robert Feil. Vor zehn Jahren seien Kinderzahlen wie heute noch unvorstellbar gewesen und nun müsse man reagieren. Das Gremium stimmt einstimmig für die neue Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern IV“. Bei einer Gegenstimme der SPD wurde die Festlegung des Aufstockungsantrags auf Grundlage von sechs Betreuungsgruppen angenommen.