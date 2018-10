Sanierung Zwei Drittel der Kosten zahlt Stadt

Bönnigheim / Uwe Deecke

Die Millionen, die beim Abbau im Innern der Turmkugel gefunden worden waren, werden nicht ausreichen. Es sind Geldscheine aus der Zeit der großen Inflation, als man für eine Million Mark gerade noch einen Laib Brot bekam. Saniert wurden an der Ottilienkirche das Turmgebälk, die Dachrinnen und die Kirchturmuhr. Die Kugel samt Wetterhahn ist noch nicht ganz fertig. Auch neue Blitzableiter und Ziegel bekam der Chorturm der Kirche. Insgesamt liegen die Kosten bei 71 128 Euro.

Heute noch gültig

Davon wird die Kirchengemeinde aber nur ein Drittel bezahlen, wie in der Hofener Kirbesitzung deutlich wurde. 1889 verpflichtete sich die Stadt Bönnigheim in einem Vertrag, sich mit zwei Drittel an den Unterhaltungskosten des Kirchturms, der Glocken sowie der Uhr zu beteiligen. „Das ist auch heute noch gültig“, stellte Bürgermeister Albrecht Dautel in der Sitzung fest.

Während die Bönnigheimer Kirche bei Sanierungen auf freiwillige Leitungen der Stadt angewiesen ist, ist man beim Pfarramt II in Hofen rechtlich abgesichert. Warum es diesen Vertrag damals gab, konnte in der Sitzung allerdings nicht geklärt werden, doch er ist rechtlich wasserdicht. Die Stadt rundete die Sanierungskosten für das Wahrzeichen auf 71 200 Euro auf und übernimmt davon 47 500 Euro.

„Schön für Hofen, wenn sie zwei Drittel bekommen, aber andere müssen auf freiwillige Zuschüsse hoffen“, sagte SPD-Rätin Dorothea Bechtle-Rüster, selbst eine Hofenerin. Hans-Martin Jäger von der UWG-Fraktion war sich mit Bechtle-Rüster einig, dass gleiche Bedingungen besser wären. Das Gremium stimmte einstimmig der Beteiligung an den Sanierungskosten zu.