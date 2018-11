Personalie Zurück im Ordnungsamt

Bönnigheim / sol

Alexandra Kindler ist seit Anfang November die neue Leiterin des Ordnungsamtes in Bönnigheim. Diese Aufgabe hatte die 49-jährige Diplom-Verwaltungswirtin, die an der Hochschule in Ludwigsburg studiert hat, von 1992 bis 1997 schon einmal inne. Danach wechselte sie zur Gemeinde Ingersheim, wo sie bis März 2005 das Hauptamt leitete. Es folgte ein einjähriger Aufenthalt in Nepal, wo sie als Volontärin bei der Purnell Stiftung für die Erhaltung tibetischer Kunst arbeitete. Von 2006 bis 2007 arbeitete sie als Hauptamtsleiterin für die Gemeinde Walheim, bevor es sie für zwei Jahre als Entwicklungshelferin des deutschen Entwicklungsdienstes zum Nepalesischen Städtetag zog. In den vergangenen acht Jahren war Kindler als Sachbearbeiterin bei der Stadt Ludwigsburg tätig.