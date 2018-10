Bönnigheim Zum Jubiläum eine neue Abteilung

Bönnigheim / Uwe Deecke

Viel zu tun gib es gerade für den ehrenamtlichen Museumschef Kurt Sartorius. Im ersten Stock des Schwäbischen Schnapsmuseums im Steinhaus hängen bereits die neuen Regale in Grün, das diese Abteilung auch farblich abheben soll von den anderen. Darin stehen Dinge des täglichen Gebrauchs, die im 19. Jahrhundert noch verbreitet waren.

Ländliche Gegenden ohne Stromversorgung wussten den Spiritus zu schätzen, mit dem man nicht nur Dinge erwärmen konnte, sondern auch Licht in die Räume bekam. Spirituslampen waren ein echter Fortschritt, mit Ethanol betrieben und flexibel einsetzbar.

„Bönnigheim wurde erst 1912 elektrifiziert“, weiß Sartorius, Vorsitzender der historischen Gesellschaft, und auch hier dürfte der billige Spiritus vielfach genutzt worden sein. Billig deshalb, weil er steuerfrei war, was an seiner Zusammensetzung liegt. Der hochprozentige Alkohol sei vergällt und damit ungenießbar gemacht wurden, so dass die Branntweinsteuer wegfiel.

Spiritus brachte Wärme

Doch der Spiritus tat seine Dienste. Er wurde in Lockenwicklergeräten angezündet, zwei Geräte im Regal erinnern an die alte Technik. Oder er brannte unter einem runden Metallbehälter, um darin Kaffee zu rösten. Bügeleisen wurden mit Spiritus betrieben und auch in frühen, selbst abschaltenden Kaffeemaschinen wurde er verwendet. Der Alkohol wurde auf größeren Gehöften mit Korn oder Kartoffeln auch selbst produziert. 91 Pfennig kostete der Liter, wie an einer Flasche noch zu erkennen ist. „Das war auch teuer, aber viel billiger als Strom“, macht Sartorius deutlich. Und dort, wo es keinen Strom gab, für viele die einzige Energiequelle.

Destille aus Myanmar

Die neue Abteilung zeigt aber noch mehr. Ein schönes Destilliergerät aus Ton, das Sartorius über Bekannte in Myanmar ausfindig machte, zeigt die urtümliche Technik der Destillation eines Reisschnapses. Im Bereich „Messtechnik“ stehen Apparaturen, die den Alkoholgrad in Flüssigkeiten messen, wichtig für die Vermarktung von Produkten im Handel. Dort muss der angegebene Alkoholgrad exakt stimmen, wenn Produkte verkauft werden. „Wissenschaftliche Forschung“ wird gleich daneben gezeigt mit Geräten wie die Kleindestillationsanlage aus dem Berliner Institut für Gärungsgewerbe.

Wie man fast reinen Alkohol produziert, zeigt ein Modell der Destillierkolonne, eine ursprünglich 17 Meter hohe Anlage der Heilbronner Firma Brüggemann. Ein kleiner Teil davon wurde dem Museum zur Verfügung gestellt und hängt nun an der Wand. Sogar 100-prozentiger Alkohol konnte hier industriell hergestellt werden, der auch bei Raketenantrieben funktioniert. Im letzten Bereich der Ausstellung geht es um Likörherstellung. Einen großen 1000-Liter-Behälter musste man durch den Aufzugsschacht in den ersten Stock bringen, erinnert sich Sartorius.

Daneben steht eine Destillieranlage eines Thüringer Brenners, die Sartorius bei einem Familienurlaub gleich nach der Wende gefunden hat. Weil sie einfach zu groß war, habe man die Kinder damals mit dem Zug nach Hause geschickt, um das gute Stück transportieren zu können, so Sartorius.

Info Die gesamte Abteilung soll am Freitag, 2. November, fertig sein, wenn das dreitägige Kolloquium „Schnapsgeschichte(n)“ im Schnapsmuseum stattfindet. Kunsthistoriker, Apotheker und Pharmaziehistoriker werden ebenso vertreten sei wie Forscher der Weinbauschule Weinsberg und natürlich Schnapsbrenner.