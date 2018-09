Naturschutz Zimmer frei im Hotel am Teich

Birgit Riecker

Das Hotel im Schulgarten der Grundschule Erligheim liegt sehr komfortabel am neuen Teich und bietet den Gästen vielseitige Übernachtungsmöglichkeiten. Doch die Gäste dürfen nicht ganz so groß sein wie die 121 Schulkinder, die gestern ihr Insektenhotel und ihren Teich offiziell eingeweiht haben. Von der Konsole bis zum Dach haben die Männer der NABU-Ortsgruppe Erligheim in rund 30 Arbeitsstunden das Insektenhotel gezimmert und mit einem breiten Dachvorsprung geschützt.

„Es ist nach Süden ausgerichtet, sodass die Sonne die künftige Brut mit ihrer Wärme in ihrer Entwicklung unterstützt“, erklärt Erich Joos. Der NABU-Ortsgruppenvorsitzende und sein Stellvertreter Otto Weigel sind sich sicher, dass bald Hummeln, Bienen, Schmetterlinge und Marienkäfer in die freien Zimmer einziehen. „Die Löcher, die wir gebohrt haben, sind unterschiedlich groß und in der Regel rund zwölf Zentimeter lang“, sagt Otto Weigel. Da gibt es lange Schlitze für die Schmetterlinge, die sich im geschützten Raum dahinter einnisten können. Da gibt es die Backsteine. Deren Waben hat Erich Joos einzeln geglättet. „Sonst könnten sich die Insekten die Flügel daran verletzen“, erklärt er. Das Gleiche hat er beim Schilfrohr und beim Bambusrohr gemacht. „Da gehen die Insekten rein und legen ihre Eier ab“, sagt Otto Weigel. Nach jedem Ei verschließt das Mutter-Insekt den Bau mit Honig, sodass die geschlüpften Maden gleich etwas zu Fressen finden. Vorne am Lichteinlass wird ein Erde-Wasser-Gemisch aufgetragen, damit die Maden vor den Vögeln sicher sind. Tannen- und Kiefernzapfen sind mit einem engmaschigen Gitter geschützt. Dahinter können sich Spinnen verstecken und Kleintiere Unterschlupf finden. „Bei einigen Wespenstämmen überlebt nur die Königin, die hier den Winter frostsicher verbringen kann“, erläutert Erich Joos. „Im Übrigen suchen sich die Insektenarten die für sie passenden Löcher aus“, ergänzt Otto Weigel.

Ganz oben sind übrigens die Zimmer mit der besten Aussicht. Sie sind mit Holzwolle ausgestattet. „Das ist dichter als Stroh“, sagt Erich Joos. Da werden sich bald Ohrenzwicker tummeln. Doch warum machen sich die NABU-Mitglieder so viel Arbeit und bauen ein Insektenhotel? „Weil die Insekten fast nichts Natürliches mehr finden“, so Otto Weigel. Sie bräuchten Pfützen und Dreck, altes Holz und geschützte Orte. „Leider werden die Insekten immer weniger“, so Erich Joos. Der warme Sommer habe ihnen zwar gutgetan, aber die Population hat sich nicht so erholt, wie es wünschenswert gewesen wäre. Und wofür brauchen Menschen Insekten? „Vor allem zur Bestäubung der Obstbäume und der Wildpflanzen. Ohne sie gebe es keine Früchte“, erklärt Otto Weigel. Ihre Nahrung finden die Insekten auf Komposthaufen: Sie darf Zucker und Eiweiß enthalten, um die Insekten zu stärken. Und natürlich brauchen die Insekten auch Wasser. Und das finden sie im neuen Schulteich.

Den haben die beiden zusammen mit Jürgen Schwetz, Martin Langer, Peter Schoenen, Michaela und Silke Schwetz sowie Annemarie Joos angelegt und mit einem Zaun vor zweibeinigen Gästen geschützt. Das „Biotop-Schmuckstück und Lernobjekt“ hat den NABU über 140 Arbeitsstunden gekostet. Damit er aber nicht auch noch auf den Gesamtkosten sitzen bleibt, übergab Andreas Büdenbender von der Volksbank Neckar-Enz einen Scheck über 1500 Euro. Dieser Betrag reicht aus für die zwölf mal zwölf Meter große Teichfolie.

Die Schulkinder hatten geholfen, den Teich mit Wasser zu füllen und ihn zu bepflanzen. Und sie schmückten den Zaun mit bunt bemalten Holzfischen. „Man kann viel machen, aber es wird zuwenig getan“, sagt Erich Joos. „Denn im kleinsten Garten, ja sogar auf dem Balkon, können kleine Insektenhotels aufgestellt werden.“ Das hilft nicht nur der Natur, sondern auch den Kindern: Sie lernen mit den Tieren zu leben und mögliche Ängste zu überwinden.