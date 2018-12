Löchgau Ziel: Bezahlbare Häuser

Löchgau / Von Uwe Deecke

Das neue Löchgauer Baugebiet Lüssen soll nach der Entscheidung des Gemeinderates im Oktober mehr Plätze für Doppelhäuser bieten. Nun wurden das Vergabeverfahren und die Grundstückspreise festgelegt.

Die Umlegung wurde inzwischen abgeschlossen, und es gibt nach dem Beschluss mehr Doppelhaushälften als zuvor geplant. Entstehen werden auf den gemeindeeigenen Bauplätzen 17 statt 18 Einfamilienhäuser und dafür sieben statt fünf Plätze für Doppelhäuser. Am südlichen Ortsrand sind die sechs großen Bauplätze für Mehrfamilienhäuser, die von einem Bauträger vermarktet werden.

Die grundsätzliche Frage nach einem Bauträger, die nun im Gemeinderat diskutiert wurde, ist finanziell bedeutsam für künftige Bauherren. Vergibt man die Bauplätze an einen Bauträger, erhält man zwar eine optisch einheitlichere Bebauung, allerdings mit finanziellen Nachteilen für die Käufer. Denn sie müssen die fünf Prozent Grunderwerbssteuer auf das fertige Gebäude bezahlen, was für junge Familien deutlich teurer werden kann. Erwerben sie dagegen nur das Grundstück wird der Wohnraum für sie billiger, doch es ergeben sich andere Probleme. Bei Doppelhäusern sollte ein einheitliches Aussehen angestrebt werden, um das Gesamtbild des Wohngebiets nicht über Gebühr zu strapazieren. „Doppelhäuser schaffen es, Grunderwerbssteuer zu sparen“, so Bürgermeister Robert Feil auf der letzten Gemeinderatssitzung, doch das Gesamtbild des Wohngebiets sei dann auch weniger einheitlich, wenn Bauherren verschiedene Vorstellungen haben.

Um dies zu verhindern, sollen nach dem Vorschlag der Verwaltung Vorgaben zur Bebauung festgelegt werden. Falls der erste Bauherr keinen Keller möchte, muss er dennoch eine Tiefengründung vornehmen lassen, um dem Nachbarn einen angrenzenden Kellerbau zu ermöglichen. Zudem soll die Bebauung mit derselben Erdgeschossfußbodenhöhe, First- und Traufhöhe stattfinden und Dachneigungen berücksichtigen. Die Vorschläge waren für die Räte plausibel. Sie stimmten dieser Beschlussvorlage einstimmig zu.

Weitere wichtige Punkte, um auch schwächer gestellte Familien zu berücksichtigen, waren auf der Sitzung sowohl das Vergabeverfahren als auch der Grundstückspreis. Als nicht vertretbar sieht die Verwaltung hier eine Vergabe nach dem Höchstgebot. „Das Bieterverfahren nach dem höchsten Gebot sehe ich als kritisch an“, so Bürgermeister Robert Feil, besser sei ein „Vergabeverfahren, das wir steuern können“. Aus diesem Grund schlug die man auf der Gemeinderatssitzung vor, einen angemessenen, festen Baupreis festzulegen. 380 bis 500 Euro pro Quadratmeter nennt ein Immobilienspiegel als Preisspanne für Löchgau, und hier wollte die Verwaltung am unteren Ende bleiben.

Sie schlug vor 380 Euro festzulegen, nachdem die Erschließungskosten im prognostizierten Rahmen liegen. Des Weiteren ist vorgesehen, dass sich Käufer innerhalb einer Frist über die einheitlichen Kriterien miteinander abstimmen und jeweils ein Baugesuch erstellen, das Bestandteil des Kaufvertrages ist.

„Es gefällt mir sehr gut, dass die Gemeinde nicht als Preistreiber auftritt“, lobte Thomas Makowiec von der SPD-Fraktion das Vorgehen. Auch Heinz Schneider (FWL) schloss sich dem an. „Wir wollen, dass auch Löchgauer Bürger sich dort einbringen können“, so der Rat, der den Beschlussvorschlag unterstützte. So sah es auch das gesamte Gremium, das der Vorlage einstimmig folgte.