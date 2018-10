Tripsdrill Wo der Horror hinter jeder Ecke lauert

Furchterregende Gestalten trieben ihr Unwesen bei der fünften Auflage der „Schaurigen Altweibernächte“ im Erlebnispark Tripsdrill. Für Menschen jeden Alters, die sich am Gruseln erfreuen, war in Cleebronn etwas geboten. © Foto: MARTIN KALB

Cleebronn / Sandra Bildmann

Was? Ich zuerst? Neeeeeeeein!“, ruft ein erwachsener Mann, als ihn die anderen in der Gruppe auffordernd voranzugehen. Rund zehn Personen werden von den Event-Verantwortlichen gleichzeitig in ein Grusel-Maze geschickt. Keiner will an der Spitze laufen und für den Rest der Gruppe als Erschrecker-Prellbock herhalten. Schließlich wagt sich eine unerschrockene Frau nach vorne. Die zehn Besucher bewegen sich Richtung Burg, in und um die herum das Grusellabyrinth „Manege frei“ angelegt wurde.

Jedes Jahr Neuheiten

Zum fünften Mal kooperieren der Verein „MaisMaze“ und der Erlebnispark Tripsdrill, um die „Schaurigen Altweibernächte“ auf die Beine zu stellen. Der Vereinsvorstand und rund 40 Darsteller verwenden einen Großteil ihrer Freizeit für die Organisation. Gemeinsam mit den Park-Verantwortlichen entwickeln sie die Ideen und deren Umsetzung. „Wir wollen jedes Jahr Neuheiten bieten“, betont Tripsdrill-Pressesprecher Birger Meierjohann.

Auf einem überdachten Teilstück des Holzstegs wartet für zehnköpfige Gruppe, die sich in Richtung Burg aufgemacht hat, die erste Gruselgestalt. In bedeutungsschwerem Tonfall bläut sie den Besuchern ein: „Nur wer Mut hat, sollte diesen Weg weitergehen.“ Die furchtlose Frau läuft erneut vornweg, hinter ihr das Gefolge. In der Burg ist es stockfinster, Nebel quillt aus allen Ecken und versperrt die Sicht. Da ist es fast schon keine Überraschung, dass aus diesem Dunst plötzlich eine schaurig schreiende Gestalt herausspringt. Trotzdem reagiert der Körper mit Adrenalinausstößen und kurzem Schockzustand. Der Herzschlag wird schneller, alle Fasern im Körper spannen sich an – der Besucher wappnet sich für die nächsten Schreckmomente. Er vermutet den Horror hinter jeder Ecke; weiß: Die Ungetüme lauern potenziell hinter jeder Biegung, hinter jedem Vorhang.

Kostüme und Szenerie waren dem „Manege frei“-Titel entsprechend an das Zirkus-Sujet angepasst. So lungerten manche der Darsteller als furchterregende Tiere herum, andere verzweifelten schauderhaft beim Dosenwerfen oder mimten gruselige Clowns. Dazu orgelte Musik, die einen im Sinne des Erschauerns ganz nervös machen konnte.

Die Grusellabyrinthe sind keine Irrgärten. Der Besucher kann sich nicht verlaufen. Am Ende von „Manege frei“ jedoch wartete ein Meer aus Vorhängen mit Wegen in mehrere Richtungen. Nicht selten begegneten sich die Auswegsuchenden mehrmals. Dieses Labyrinth ist ein Eldorado für die Erschrecker – urplötzlich läuft ihnen der Gruselfan direkt in die Arme. Knapp zehn Minuten nachdem der Besucher das Maze betreten hatte, hat er es überstanden. Neu 2018: Das Grusellabyrinth „Trau dich“, für das der „Waschhaus-Wahn“ weichen musste. Dort durchlebt der Besucher die Ehe – vom Antrag bis zur Scheidung inklusive der Frau an der Stange beim Junggesellenabschied. Schauerlich: „Der Tod“ traut zwei Besucher, parallel poltert Wagners Hochzeitsmarsch.

Dreieinhalb Stunden stehen den Nervenkitzel-Fans zur Verfügung. In dieser Zeit wollen sie drei verschiedene Grusel-Mazes durchlaufen und vermutlich auch ein paar Mal Achterbahn fahren, denn sieben Fahrgeschäfte haben geöffnet. Da kann die Zeit knapp werden.

Lange Wartezeiten

Denn der Besucherzulauf bei den „Schaurigen Altweibernächten“ ist inzwischen so riesig, dass man mitunter eine Stunde für eine Attraktion in der Warteschlange verbringt. Den meisten Besuchern erging es so, als sie die Achterbahn „Karacho“ fahren oder sich durch das neue Maze „Trau dich“ wagen mochten.

Bei allem Gruselfaktor, neuen furchteinflößenden Ideen und schön-schrecklichen Kostümen betont Meierjohann: „Wir sind ein Familienpark. Wir möchten, dass es trotz Gruselfaktor nicht zu krass ist. Wir wollen Extreme vermeiden.“ Wenn jemand panisch werde, nähmen die Darsteller darauf selbstverständlich Rücksicht, unterstreicht auch Noel Ebhart, Vereinschef von „MaisMaze“. Im dritten Labyrinth – dem „Schrecklichen Werkskeller“ – werde aus Sicherheitsgründen auf Nebel verzichtet.

Die Herausforderung für die Macher sei vor allem, für die ganze Bandbreite des Zielpublikums etwas zu bieten, sowohl für das kleine Mädchen als auch für den erwachsenen Mann. Darum arbeiten sie mit allerlei Requisiten und Effekten, von der röhrenden Motorsäge über Flackerlicht und krachende Metallfässer bis hin zu einer Neuheit: In „Trau dich“ baumelte eine Darstellerin an einem Bungee-Seil von der Decke.

Info Am kommenden Freitag und Samstag gibt es noch zwei weitere „Schaurige Altweibernächte“. Das Event beginnt um 18 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Im Tagespass ist der Eintritt inbegriffen.