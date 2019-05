Nicht nur aus Deutschland, sondern zum ersten Mal auch aus der Schweiz, trafen 250 Rettungsschwimmer am Samstag im Bönnigheimer Mineralfreibad aufeinander, um sich im Wettkampf in verschiedenen Disziplinen zu beweisen, die alle mit dem Thema Lebensrettung zu tun haben. Benannt ist der Alwin-Weinreuther-Pokal, um den es hier geht, nach dem ersten Bademeister des Freibads, das 1962 eröffnet wurde.

Zwei Bahnen des Sportbeckens sind dafür gesperrt. Auf zwei weiteren bereiten sich die Rettungsschwimmer vor und dennoch bleibt noch Platz im Becken für den normalen Badebetrieb. „Da würden sich die Schwimmer, die täglich kommen, sicher sonst ärgern“, vermutet Rüdiger Bausch, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Bönnigheim/Kirchheim.

Weinreuter ist auch da

Der Alwin-Weinreuter-Pokal ist ein Rettungsvergleichswettkampf, an dem weit über 40 Mannschaften teilnehmen. Und mitten im Gewimmel aus Kampfrichtern und Rettungsschwimmern, die aufgeregt am Beckenrand entlanggehen, fällt einer auf, der sich das Geschehen ganz ruhig und mit einem Schmunzeln im Gesicht ansieht. Es ist Alwin Weinreuther, der Namensgeber dieses Turniers. Der Grand Senior unter den Bademeistern ist heute 90 Jahre alt, sitzt im Campingstuhl am Beckenrand und freut sich, dass das Bönnigheimer Freibad solche Sternstunden des Sports erlebt.

Sternstunden des Sports

Sternstunden sind es auch deshalb, weil zum Wettkampf um den Alwin-Weinreuther-Pokal auch Weltrekordhalter kommen wie Thomas Speer aus Lauffen. „Er ist ein Motivationsgeber für die Jugendlichen und er ist Mitglied in der Bönnigheimer/Kirchheimer DLRG“, sagt Bausch. „Im Moment halte ich den Weltrekord bei der Altersklasse bis 40 Jahre im 50-Meter-Schwimmen in der Disziplin Retten einer Puppe“, sagt Thomas Speer. „Schwimmen allein war mit immer zu wenig. Richtig interessant wurde der Sport für mich erst, als auch der soziale Aspekt dazukam: Menschen helfen, die akut in Ertrinkungsgefahr sind“, erklärt Speer.

Wo sozial engagierte Menschen zusammentreffen ist ein gutes Gemeinschaftsgefühl nicht weit – auch das ist für DLRGler ein wichtiger Grund, dabei zu bleiben, erzählt der Weltrekordhalter. Sozialem Denken ist es auch geschuldet, dass dieser Wettkampf überhaupt entstand. „Früher, da gab es andere Vergleichswettkämpfe, doch dann war da so ein Hänger drin bis schließlich, angeregt durch Eltern, der Alwin-Weinreuther-Pokal geschaffen und zur begehrten Trophäe wurde“, erklärt Bausch. Heute zieht der Pokal 250 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start.

Es gibt Einzelwettkämpfe und Mannschaftsdisziplinen beim Kampf um den Alwin-Weinreuther-Pokal. Mannschaften durchlaufen oft eine ganze Folge von Abläufen: Streckenschwimmen, Hindernisse untertauchen, mit Wasser gefüllte Dummys aufnehmen und sicher an Land bringen. Da ist Teamwork gefragt, denn der eine nimmt den Verunglückten auf und der nächste schwimmt mit ihm an Land.

Seit 2010 geht Anne Rau hier an den Start. Die heute 15-Jährige mag besonders den Moment, wenn sie vom Startblock springt und die erste Tauchphase erlebt. Lotte Haag aus Bönnigheim erzählt, dass sie mit 13 Jahren schon mit einer mit Wasser gefüllten Puppe schwimmen durfte und sie das sehr stolz machte.