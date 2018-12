Bönnigheim Weinfässer aus heimischen Eichen

Bönnigheim / Uwe Deecke

Der sehr trockene Sommer und Schädlinge prägten das Waldjahr 2018. Gundula Gmelin vom Fachbereich Forsten im Landkreis gab im Gemeinderat einen Überblick.

Zur letzten Bönnigheimer Gemeinderatssitzung im Jahr gab die in Vaihingen arbeitende Fachbereichsleiterin einen Bericht „zur Lage der Forstnation“. Während es vor einem Jahr noch ganz schwierig war, das Holz beim nassen Boden aus dem Wald zu bekommen, hat sich das Bild anschließend schlagartig verändert. „Der Sommer war ganz trocken, da haben unsere Bäume stark darunter gelitten“, machte sie deutlich. Vor allem die Nadelbäume waren betroffen, die Fichten mussten wegen des Borkenkäfers schnell raus aus dem Wald. Weil es ein Überangebot gab und die Sägewerke nicht nachkamen, war der Preis dafür im Keller, ein Umstand, dem man nicht begegnen will. Im Jahr 2019 wolle man nur Nadelholz vermarkten, wenn es nachgefragt werde und der Preis stimme, so die Vaihingerin.

Eschen an Straßen fällen

Gleichwohl müssen befallene Fichten raus aus dem Wald um Schlimmeres zu verhindern. „Das Eschentriebsterben geht weiter“, erläuterte Gmelin, und die Behörden seien gehalten auf die Verkehrssicherungspflicht zu achten. Das bedeutet, dass Eschen nahe an Wegen und Straßen gefällt werden müssen, wo es gefährlich werden könnte.

Beim übrigen Holzmarkt habe sich eine gute Nachfrage entwickelt. Diese wolle man nutzen um Eichenholz auf den Markt zu bringen, auch in Form von Weinfässern. Es gebe Nachfragen aus Genossenschaften nach Eichenfässern, und es wäre schön, wenn Bönnigheimer Wein auch in eigenem Eichholz reifen könnte, so Gmelin.

Nach der gewonnenen Kartellklage deutete die Forstbeamtin Veränderungen für die Kommunen und damit auch für die Stadt Bönnigheim an. Das Land dürfe weiter vermarkten, doch nun gebe es ein Kooperationsmodell. Das bringe mit sich, das „vorgelagerte Arbeiten“ wie die Waldpflege ausgeschrieben und vergeben werden müssten. Die Kommune könne den Forst nun selbst bewirtschaften aber Forst BW werde auch weiter ein Angebot machen.

Das Urteil bedeute auch, dass die Reviere neu zugeschnitten werden und zum 1. Januar 2020 Stellen eingespart würden. Eine Försterstelle werde nicht wieder besetzt, eine weitere könnte zusätzlich betroffen sein, so Gmelin. Man plane aber nicht alles durcheinanderzuwirbeln und die Förster zu versetzen. „Wir wollen die bisherige Erfahrung der Revierleiter voll ausnutzen“, machte sie deutlich.

Der Bönnigheimer Revierförster Burkhard Böer blickte anschließend aufs Jahr zurück. Nach dem feuchten Winter sei es quasi ohne Übergangszeit in den Sommer gegangen, der Frühling sei ausgefallen. „Wir haben zwei sehr trockene Jahre hinter uns“, so Böer, und in diesem Jahr seien die Bäume im Stress gewesen. Eine hohe Fruktifikation sei die Folge, wie man sie an Buchen und Eichen derzeit sehen kann. Es werde wieder ein großes Programm für Kultursicherung bei Eichen geben, erklärte Böer, und auch 600 Erlern sind als Pflanzung geplant. 1700 Festmeter Einschlag sind vorgesehen, von denen je ein Drittel auf Stammholz, Brennholz und Restholz entfällt.

Ob man auch mit anderen Baumarten experimentiere, fragte Grünen-Rat Jochen Türk. Es gebe Ansätze mit Baumhasel, erklärte Gmelin, und auch Versuche mit der Atlas- oder Libanonzeder, die gut mit Trockenheit auskommen.

Das Problem der Mountain-Biker im Wald sprach SPD-Fraktionsvorsitzende Dorothea Bechtle-Rüster an. Hier sei es sinnvoll ins Gespräch zu kommen, so die Vaihingerin. Ein positives Beispiel gebe es im Wald bei Oberstenfeld/Beilstein, wo zusammen mit einer Interessengruppe drei Trails erarbeitet wurden. Es ist für uns wichtig einen Ansprechpartner zu haben, sagte Gmelin, dann gebe es auch leichter eine Genehmigung für diese Nutzung durch Sportler.