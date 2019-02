Gemeinschaftsschule Weg vom klassischen Notenmodell

Kirchheim / Uwe Deecke

Die Kirchheimer Schule auf dem Laiern hat, anders als manch andere Gemeinschaftsschule, noch keine Probleme mit Anmeldungen der Klasse 5. Am Tag der offenen Tür konnten sich Eltern und angehende Schüler über das neue Angebot informieren.

424 Schüler besuchen die Schule, 250 in der Primarstufe bis Klasse 4, 174 in der Sekundarstufe bis Klasse zehn ganztags. Erfahrungen, wie die Gemeinschaftsschüler später beim Abschluss notenmäßig abschneiden, hat man noch nicht, denn die Gemeinschaftsschule ist erst im Schuljahr 2015/2016 gestartet. Noten gibt es erst in den Abschlussklassen neun oder zehn, geprüft wird dann nach dem allgemeinen Standard. Jetzt gibt es stattdessen Lernentwicklungberichte zu den Schülern, die in den drei Leistungsgruppen den Unterricht besuchen. Grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau werden ab Klasse fünf angeboten.

Die Schule, die für rund zehn Millionen Euro erweitert und saniert werden soll (die BZ berichtete), muss wie alle anderen derzeit für Anmeldungen werben. Aktuell seien es 25 Schüler der Klasse fünf, erklärt Rektorin Simone Brett, alle anderen Klassen seien zweizügig. Wie es im Herbst aussieht, kann sie freilich noch nicht sagen.

Im Foyer herrscht am Freitag reges Treiben. Der Infotag findet hier nicht samstags sondern freitags von 15 bis 18 Uhr statt, was für manchen berufstätigen Elternteil problematisch ist. Angeboten werden unter anderem naturwissenschaftliche Experimente, Ausstellungen, Basteln und Informationen über die Profilfächer Sport und Naturwissenschaft, die Arbeitsformen/Lernbandarbeit, Berufsorientierung oder die Schulsozialarbeit. Auch Eltern geben anderen Eltern Auskunft darüber wie die Schule funktioniert.

Die Schulleiterin ist seit elf Jahren hier und erklärt sich den bisherigen Erfolg der Gemeinschaftsschule mit dem Konzept und der guten Arbeit, die hier geleistet werde. Vor allem aus Kirchheim, aber auch aus Gemmrigheim, Bönnigheim, Lauffen oder Neckarwestheim kommen die Schüler kreisübergreifend. Und bis auf Besigheim gibt es sonst keine Gemeinschaftsschule, die Konkurrenz bedeutet. „Es hat eine Weile gedauert bis es in den Köpfen angekommen ist“, so die Rektorin, die auf neue Räumlichkeiten hofft.

Die Schule platzt aus allen Nähten, 35 Container wurden von der Gemeinde gestellt, die für die Kernzeit und auch als Klassenzimmer gedacht sind.

Für die achten Klassen arbeiten zwei Sozialpädagogen als „Berufseinstiegsbegleiter“, erklärt die Rektorin. Sie helfen bei Kontakten zu Firmen, bei Bewerbungen und bieten Orientierung für die Schülerinnen und Schüler, die in die Ausbildung oder eine weiterführende Schule gehen. „Der Markt ist enger geworden“, weiß die Schulleiterin, die Firmen kämen lieber gezielt hierher um die Schüler eins zu eins kennen zu lernen statt im Betrieb viele Vorstellungsgespräche zu führen.

„In skandinavischen Ländern ist das normal, dass man acht Jahre lang keine Noten bekommt“, sagt die Mutter eines Drittklässlers, der in der Primarstufe noch wie bisher benotet wird. Sie ist zufrieden mit der Schule aufgrund der Nähe und der Betreuungszeiten. Der Ganztag sei für ihren Sohn noch nichts, daher besuche er die Kernzeitbetreuung, die hier noch bezahlbar sei. Problematisch findet sie, dass schon die Erstklässler mit den ganz Großen in Kontakt kommen, sei es in auf dem Pausenhof oder anderswo. Wie es nach Klasse vier dann mit ihrem Großen weitergehe, wisse sie aber noch nicht. Am liebsten aber aufs Alfred-Amann-Gymnasium, verrät die Kirchheimerin.