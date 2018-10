Kirchheim Weg frei für Sanierung

Kirchheim / Von Uwe Deecke

Im letzten Jahr ging Kirchheim leer aus, obwohl Förderanträge eingereicht worden waren. Nun hofft man, diesmal dabei zu sein. Bis zu 3,5 Millionen Euro könnten fließen für Kernsanierung und Anbauten an die 1965 erbaute Gemeindehalle, die vor zwei Wochen ihre Brandschutzprüfung nochmal bestanden hat. Für den neuen Eingang soll im Süden angebaut werden, wo dann Foyer und eine Gymnastikhalle Platz hätten.

Abreißen will man den bisherigen Eingangsbereich mit Treppe. Dort könnte nach dem Vorschlag der Unabhängigen auch eine Kinderbetreuung mit drei Gruppen realisiert werden, was zusätzliche Mittel bedeuten, die Förderung für die Gesamtmaßnahme aber schmälern würde, wie Bürgermeister Uwe Seibold auf der Sitzung des Gemeinderats deutlich machte. Geplant ist auch ein weiterer Anbau im Westen als Umkleidemöglichkeit für Sportler. Kostenpunkt: neun Millionen Euro inklusive Nebenkosten.

Projekt mit großem Mehrwert

„Ein schönes Projekt, aber meine Bedenken gehen in Richtung Finanzierung“, begründete CDU-Rat Erich Schneider seine Enthaltung beim Grundsatzbeschluss. Auch Birgit Riecker riet zur Vorsicht. Der Kernhaushalt habe Schulden von vier Millionen Euro. Es sei bei einer schwächer werdenden Konjunktur fraglich, ob sich das Projekt über neue Bauplätze refinanzieren lasse. Dann komme auch noch die Schulsanierung hinzu, die für die Kommune ähnlich teuer werde. „Wir wollen es, aber nicht um jeden Preis“, so die Rätin. Es sei zunächst wichtig, mit dem Beschluss die Zuschüsse beantragen zu können, sagte Stephan Hennig von der Wählergemeinschaft. Das Projekt besitze einen so großen Mehrwert, dass auch eine Fremdfinanzierung in Form von neuen Schulden denkbar sei. Daran, dass die Halle seit 2008 auf eine Sanierung warte, erinnerte Inge Schemminger von den Unabhängigen. Sie plädierte dafür kein Risiko einzugehen und bei fehlenden Mitteln flexibel zu reagieren.

Man hoffe, guten Haushaltsjahren entgegen zu gehen, blickte Seibold nach vorn. Die Halle habe wegen gesetzlichen Pflichtaufgaben der Kinderbetreuung warten müssen, die die Kommune viel Geld kosteten und immer noch kosten. Eine Hintertür brauche man beim Grundsatzbeschluss, nämlich wenn die Zuschüsse nicht in der beantragten Höhe kommen, so Seibold. Dann könnten die Planungen möglicherweise auch abgespeckt werden, um den Betrieb der wichtigen Halle zu gewährleisten.

Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium am Donnerstag schließlich für die grundsätzliche Sanierung und Erweiterung, „wenn die notwendigen Zuschüsse gewährt werden und die Finanzierung in den kommenden Haushaltsjahren dargestellt werden kann.“