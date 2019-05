Zwei Tiefbrunnen hat die Gemeinde Freudental, die heute Mineralwasserqualität liefern und mit dem Bodenseewasser gemischt werden. Einziges Manko: Das Freudentaler Wasser ist sehr hart und macht den elektrischen Geräten in den Haushalten zu schaffen, was durch das weiche Bodenseewasser verbessert wird. Der älteste Brunnen Freudentals liegt aber etwas abseits der beiden Tiefbrunnen. In einem unscheinbaren Gebäude am Stutenweg verbirgt sich der gemauerte Schachtbrunnen, der nur rund sechs Meter tief ist und wegen Verunreinigungen geschlossen worden war. Bürgermeister Alexander Fleig hatte vor der Gemeinderatssitzung, wo das Thema erneut auf der Tagesordnung war, recherchiert. „Der Brunnen ist 1912 in Betrieb gegangen und war der erste Brunnen der Wasserversorgung“, so Fleig. Die beiden Tiefbrunnen sind erst in den 1970er-Jahren gebaut worden und arbeiten bis heute, während es beim Brunnen auf der Ochsenweide mikrobiologische Verunreinigungen gab. Zugleich hat der Brunnen mit vier Litern pro Sekunde die größte Schüttung.

Lukas Reiber von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen war beauftragt zu prüfen, inwieweit man den Brunnen heute noch für eine Wasserabgabe nutzen könnte. Er stellte drei Varianten vor: Zum einen sei es kostengünstig möglich, den Brunnen an einen Entnahmeschacht anzuschließen, wo der Bauhof Wasser bekommen könnte. Die zweite Variante wäre mit 5500 Euro etwas teurer und könnte Gießwasser für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Nötig sei hier eine Schlüsselausgabe und auch eine Haltebucht am Stutenweg für die Fahrzeuge. Schließlich könnten in einer dritten Variante die Abgabemengen mit einem elektronischen Chip­system erfasst und abgerechnet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 22 000 Euro.

Steigende Nachfrage

Durch die steigende Nachfrage nach einfachen Bezugsquellen sei die Bereitstellung einer Entnahmestelle ein logischer Schritt, so der SWBB-Abteilungsleiter. Die verschiedenen Varianten könnten auch stufenweise ausgebaut werden und so die Nutzung und Entwicklung zunächst beobachtet werden.

„Durch die klimatischen Veränderungen gewinnt die Vorsorgesicherheit immer mehr an Bedeutung“, erklärte Bürgermeister Fleig vor dem Gremium, für ihn sei eine Reaktivierung ein sinnvoller Schritt. Ob der Brunnen später auch wieder Trinkwasserqualität liefern kann, muss geprüft werden. Man sollte den Brunnen zunächst eine Weile betreiben und dann das Wasser testen, schlug Reiber vor. Zu prüfen wäre, ob bei extremer Trockenheit und folgenden Starkregenfällen die Verunreinigungen wieder auftauchen. Die Nutzung als Trinkwasser-Notversorgung sei aber nicht Teil seiner Untersuchung gewesen. Hier kämen sicher höhere Kosten auf die Gemeinde zu, unterstrich Reiber.

Sowohl Karlin Stark als auch Reiner Kurzenberger von der CDU-Fraktion rieten davon ab, den Brunnen für Trinkwasser zu nutzen und hielten die Idee für riskant. Der Brunnen neige zur Verkeimung, so die CDU-Rätin und könne nicht als Versorgungsbrunnen genutzt werden, wenn das Wasser nicht abgekocht werde. Andreas Büdenbender von der Bürgergruppe blickte auf den steigenden Wasserbedarf mit dem neuen Alleenfeld-Quartier und die Quote beim teuren Bodenseewasser, die dann nicht mehr zu halten sei.

Bürgermeister Fleig verwies auf neue technische Möglichkeiten wie Tröpchenchlorierung oder UV-Entkeimung, die es inzwischen gebe. Das Thema wurde aber vertagt. Zunächst soll eine Beprobung des Brunnens den Grad der Verunreinigung ermitteln, was kostengünstig von den SWBB gemacht werden kann. Dann soll der stillgelegte Brunnen wieder auf die Tagesordnung im Gemeinderat kommen.