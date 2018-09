Kirche Was ist in der Turmkugel?

Was ist in der Turmkugel?

Pfarrer Martin Burger (links) ist froh, dass in der Hofener Trumkugel etwas drin ist. Ein Schriftstück und Geldscheine in Millionen Höhe wurden entdeckt. © Foto: Uwe Deecke

Bönnigheim / Uwe Deecke

Sie sind Aufbewahrungsorte für Dokumente, die Turmkugeln oder Turmziere auf den Kirchen. Ein sicherer Ort für die Nachwelt, der von Pfarrern genutzt wurde, um ihr etwas zu hinterlassen. Auch über der Hofener Ottilienkirche ist so eine Kugel, die bei der Kirchturmsanierung (die BZ berichtete) nun herunterkam. Am Freitagmorgen war es soweit. Sie wurde mit dem darüber liegenden Wetterhahn abgebaut und mit dem Aufzug für die Ziegel nach unten transportiert. Es fanden sich Geldscheine in Millionenhöhe und ein Schriftstück.

Mehrere Durchschüsse

Von der Vergoldung ist nichts mehr übrig, auch am noch funktionsfähigen Wetterhahn nicht. Mehrere Durchschüsse weist die Kugel auf, die von der Firma Perrot aus Calw geborgen wurde. Offenbar wurde sie vom Platz vor dem Pfarramt aus beschossen, wann weiß man allerdings nicht. Ihr Inhalt ist nur auf dem Papier von hohem Wert: Geldscheine aus dem Jahr 1923, die in die Millionen gehen. Von 20 Mark-Scheinen bis zu einem 50-Millionen-Schein war alles dabei aus der traumatischen Zeit der Hyperinflation, dazu ein paar Münzen und noch ein Metallrohr.

Emil Bardon von der Kirchengemeinde hatte nach dem Aufsägen alle Mühe, das Schriftstück darin herauszuziehen. Der Inhalt: Ein Blatt Papier, das damals Pfarrer Wilhelm Keller im Juni 1928 verfasst hatte. Er schreibt darin von der letzten Sanierung und hofft, „dass der Turm wieder für lange Zeit in Ordnung ist“. Auch den Handwerkern aus Erligheim und Bönnigheim dankt der Pfarrer, die daran beteiligt waren. Sein Dank geht auch an den Glockengießer aus Kochendorf, der die Glocke der Kirche fertigte. „Möge Gott unserer Gemeinde Hofen gnädig begegnen“, ist zu entziffern, vor seiner Unterschrift und denen der sechs Kirchengemeinderäte.

„Ich bin froh, dass was drin ist“, sagte Pfarrer Martin Burger zum Fund, schließlich habe man in Hohenstein bei der Öffnung nur ein Wespennest gefunden. Dass in die neue Kugel wieder etwas reinkommt, ist sicher. „Das werden wir mit dem Kirchengemeinderat besprechen“, so der Hofener Pfarrer. Geld, aber werde es wohl nicht sein.

David Schäffer von der Calwer Firma Perrot war beauftragt mit der Bergung, eine Spezialfirma die sich nur mit Turmkugeln, Turmuhren und Läuteanlagen beschäftigt. „Wir hatten schon Goldstücke, Schriftstücke und Zeitungen im Turmzier“, sagte Schäffer. Wichtige Schriftstücke würden vom Denkmalamt sonst gleich mitgenommen und zunächst gesichtet. Zum Verbleib der Hofener Funde will sich Pfarrer Burger mit dem Stadtarchiv in Verbindung setzen.

Neu vergoldet

Nun sollen die Kupferkugel und der Hahn wieder vergoldet werden, bevor beides wieder auf die Turmspitze kommt. Auch der „Königsstock“ aus Tannenholz, der aus dem Dach ragt und beides hält, ist marode und wird ebenso erneuert wie der Blitzschutz aus Kupferbändern, der zuvor abmontiert wurde. Als Teil der Renovierung wurde ebenfalls die Turmuhr herunter genommen und wird neu gestrichen. Die Glocken werden tagsüber abgeschaltet, damit die Handwerker in Ruhe arbeiten können. Wenn die Zimmererarbeiten in 2 bis 3 Wochen beendet sind, könne das Dach mit den Biberschwanzziegeln neu gedeckt werden, so Pfarrer Martin Burger.

Info Derzeit steht um die Ottilienkirche aus dem 12. Jahrhundert ein Gerüst. Zwischen 50 000 und 60 000 Euro schätzt Pfarrer Martin Burger die Kosten für die umfangreiche Renovierung.