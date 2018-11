Vortrag Warum Sport schlau macht

Freudental / bz

Der Freudentaler Verein „Bürger für Bürger“ veranstaltet einen Vortrag mit dem Titel „Sport macht schlau“. Darüber spricht der Hirnforscher und Sportwissenschaftler Dr. Frieder Beck in seinem gleichnamigen Buch.

Beck ist Lehrer für Mathematik und Sport und war 13 Jahre lang Trainer der Deutschen Nationalmannschaft im Ski-Freestyle, teilt die Gemeinde mit. Die jüngste Forschung zeigt Becks Ansicht nach: Wer sich sportlich betätigt, tut nicht nur etwas für seinen Körper und seine Gesundheit, sondern stärkt auch seinen Geist, sein Gedächtnis und seine Konzentrationsfähigkeit.

Frieder Beck ist am Mittwoch, 7. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus „Alte Kelter“ in Freudental zu Gast und zeigt in seinem Vortrag mit anschließender Diskussion auf, wie Bewegung, Konzentration und Gedächtnis zusammenhängen.