Cleebronn Warten auf den Rauschebart

Von Susanne Yvette Walter

Für viele Familien ist der Besuch der Tierweihnacht im Wildparadies ein gemeinsames Ritual vor Weihnachten. Die Wildsau-Schenke dort im Wald hat nämlich Gesellschaft bekommen von lauter kleinen Holzhütten, die im Schein der Lager- und Schwedenfeuer zauberhaft schimmern und Kinder wie Erwachsene magisch anziehen. Bei der Waldweihnacht gibt‘s nämlich die Möglichkeit für Kinder, Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten selbst zu basteln. So war es auch am Sonntag – zum ersten Mal in diesem Jahr.

Kerzen ziehen und bemalen können sie hier. Lebkuchen schnappen darf ebenfalls nicht fehlen. In jeder Hütte wartet eine andere Attraktion. Die Lagerfeuer sorgen für einen heimeligen Schein im Winterwald. Viele umringen die Feuerstellen, wickeln Teig um die mitgebrachten Stöcke und freuen sich, wenn er langsam schön braun und knusprig wird. Die rote Wurst dazu gibt’s ebenfalls zu kaufen, und so machen sich die Besucher des Zauberwalds ihren Hotdog selbst.

In der Wildsau-Schenke gibt es reichlich Gelegenheit, sich vom Schmuddelwetter aufzuwärmen. „Da wirkt so ein Punsch schon Wunder“, lacht Besucherin Regina Faust aus Bietigheim. Seit Jahren kommt sie mit ihren Enkeln zur Tierweihnacht. „Für die Kleinen ist das jedes Mal was ganz Großes“, meint sie und ergänzt: „Ein gemeinsames Erlebnis als kleines Geschenk zum Nikolaus.“

400 Christbäume haben die Macher von Tripsdrill für diesen Anlass im ganzen Wildparadies verteilt. „Davon sind 350 geschmückt. Es werden jedes Jahr mehr“, schmunzelt Andreas Fischer von der Geschäftsführung. Dazu kommen 5000 Glaskugeln und jede Menge Lichterglanz. Sogar die Baumhäuser schimmern weihnachtlich, jedes anders. „Für das Ereignis verlegen wir jedes Jahr 5000 Meter Kabel“, lässt Fischer wissen.

Eine Tierweihnacht wäre wohl keine Tierweihnacht, wenn die Waldtiere hier nicht die erste Geige spielen würden. Schon beim Hinaufschlendern zur Wildsau-Schenke schaut das Dammwild neugierig herüber und lässt sich streicheln. Die Besucher können live erleben, wie gefüttert wird. „Die Fischotterfütterung ist jetzt ganz neu im Programm“, erklärt Fischer.

Und während es in der Hüttenlandschaft zugeht wie im Ameisenstaat, kommt er den Berg hinauf, der Nikolaus mit rotem Mantel und weißem Bart. Er lässt sich fahren von einer Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wird. „Seit zwei Jahren haben wir denselben Nikolaus“, verrät Andreas Fischer. Es ist ein Mitarbeiter: Marcus Glaswinkler. Neben ihm strahlt das Christkind, das seinen Job schon viel länger macht als er. „Seit acht Jahren“, lacht Susanne Jesser hinter den kufperfarbenen Locken hervor. Sie muss nicht erst vom Himmel her anreisen, sondern kommt aus Cleebronn.

Viele Kinder stehen Spalier. Die Menschentraube wird immer dichter, als das Dreigestirn den Berg heraufkommt. Der dritte im Bunde, Knecht Ruprecht hat einen grauweißen Bart, um den ihn jeder Nikolaus-Darsteller beneiden dürfte. Und dieser Bart von Rudolph Rager aus Vaihingen ist echt, ebenso seine weiß-graue Mähne. Wie er da so den Berg heraufkommt mit seinen schweren Jutesäcken, glaubt man ihm fast, wenn er sagt: „Von drauß‘ vom Walde komm ich her“.

Info Im Wildparadies Tripsdrill steht an den kommenden beiden Adventssonntagen, am 16. und 23. Dezember, erneut die Tierweihnacht auf dem Programm. Ab 12 Uhr können Kinder an Aktionsständen Geschenke basteln. Um 13.30 Uhr gibt’s den Waldgottesdienst. Gegen 16.30 Uhr kommt der Nikolaus.